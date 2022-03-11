11 Mar 2022 - 12:42- Gündem G: 11 Mar 2022 - 12:43

Gebze’de karla mücadele dört koldan

Büyükşehir, Gebze bölgesinde de vatandaşların kar yağışından olumsuz etkilenmemesi için hummalı bir çalışma yürütüyor

Gebze’de karla mücadele dört koldan mask

Kocaeli genelinde iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı sonrası teyakkuza geçen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Karla mücadelede başarılı bir sınav veren ve vatandaşların kar yağışından olumsuz etkilenmemesi için hummalı bir çalışma yürüten Kocaeli Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, tüm birim ve ekipleri ile sahadaydı. Ulaşımda aksamalar olmaması için 24 saat esasına göre görev yapan Büyükşehir, Kocaeli genelinde olduğu gibi Gebze bölgesinde de çalışmalarını dört koldan sürdürüyor.

EKİPLER KAPALI KÖY YOLU BIRAKMIYOR

Gebze bölgesinde kar yağışının etkili olmaya başladığı saatten itibaren ekip ve ekipmanlarıyla karla mücadele çalışmalarına başlayan Büyükşehir, 2 vardiya halinde 24 saat süre ile Gebze bölgesi genelinde görev yapıyor. Köy muhtarları ile koordineli çalışan ekipler, muhtar ve vatandaşlardan gelen ihbarlar üzerine karın etkili olduğu kırsal mahallelerde yol açma çalışmaları yapıyor. Gebze ve Dilovası ilçesine bağlı kırsal mahallerde kapalı yol bırakmayan Büyükşehir ekipleri, üst geçitlerde ve yayaların yoğun olduğu bölgelerde de tuzlama çalışması yaparak yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir alıyor.

11 Mar 2022 - 12:42 - Gündem

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