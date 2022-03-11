Kocaeli’de motosiklet kullanımı yasaklandı

Kocaeli Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Meteoroloji verileri doğrultusunda yapılan değerlendirmelere göre, yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava şartları nedeniyle trafik akış ve can güvenliğini sağlamak amacıyla; servis hizmeti veren motokuryelerin çalışması ile motosiklet ve mobilet kullanımının bugün saat 11.30’dan başlamak suretiyle, yapılacak ikinci bir duyuruya kadar ilimiz genelinde durdurulmasına karar verilmiştir."
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.