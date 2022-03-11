Kocaeli’de motosiklet kullanımı yasaklandı

Kocaeli Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Meteoroloji verileri doğrultusunda yapılan değerlendirmelere göre, yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava şartları nedeniyle trafik akış ve can güvenliğini sağlamak amacıyla; servis hizmeti veren motokuryelerin çalışması ile motosiklet ve mobilet kullanımının bugün saat 11.30’dan başlamak suretiyle, yapılacak ikinci bir duyuruya kadar ilimiz genelinde durdurulmasına karar verilmiştir."