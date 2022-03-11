Edinilen bilgiye göre, usulsüz olarak engelli sağlık kurulu raporu ile rüşvet karşılığı iş göremezlik-istirahat sağlık raporu alınmasını sağlayan, 3 doktor, 2 hemşire ve eczacının da aralarında bulunduğu toplam 93 şüpheli; Kocaeli ile birlikte İstanbul, Sakarya, Tokat, Düzce ve Samsun’da düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, kuru sıkı tabanca, suça konu yazışmaların bulunduğu ajandalar ile çok sayıda ilaç ele geçirildi. Emniyette ifade işlemleri biten 26 şüpheli serbest bırakılırken, 67 şüpheli ise Gebze Adliyesi’ne sevk edildi.
11 Mar 2022 - 12:46- Asayiş Güncelleme: 11 Mar 2022 - 12:47
Usulsüz engelli raporu sağlayan 67 şüpheli adliyeye sevk edildi
Usulsüz olarak engelli raporu ve rüşvet karşılığı sağlık raporu sağladığı belirlenen aralarında 3 doktor, 2 hemşire ve eczacının da bulunduğu 93 şüpheliden 67’si Gebze Adliyesi’ne sevk edildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.