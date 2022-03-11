11 Mar 2022 - 12:47- Gündem G: 11 Mar 2022 - 12:48

Kocaeli beyaza büründü

Kar yağışının etkili olduğu Kocaeli adeta beyaza bürünürken, gelinliğini giyen şehir havadan görüntülendi.
Kocaeli beyaza büründü mask

Kocaeli’de dün öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, gece saatlerinde etkisini arttırdı. Sabah saatlerinde ise kentin tamamında etkili oldu. Sabah işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar beyaz örtü ile karşılaştı. Yüksek kesimlerde oturanlar ile yağıştan daha fazla etkilendi. Beyaz örtüyle kaplanan şehir, havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntüler, kartpostallık manzaralar ortaya çıkardı. Kocaeli genelinde kar yağışının hafta sonu da devam etmesi bekleniyor.
# kar

11 Mar 2022 - 12:47 İHA Kocaeli- Gündem

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