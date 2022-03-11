İlk model fabrika Kocaeli'ye değil Malatya’da kurulacak

Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) koordinasyonunda Model Fabrika Kurulumu Projesi başvuru süreci istişare toplantısı düzenlendi. FKA konferans salonunda düzenlenen toplantıya, Vali Aydın Baruş, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süleyman Serdar Karaca, Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Abdulvahap Yoğunlu, Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Sığırcı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Malatya İl Müdürü Murat Seki, Sanayi ve Teknoloji Malatya İl Müdürü Akif Gülaçtı, Malatya 1. OSB Bölge Müdürü Remzi Yaşar, Malatya 2. OSB Bölge Müdürü Vahap Erdem ve Malatya 2. OSB İŞGEM Müdürü Necip Cengil katıldı. FKA olarak Malatya’da ve TRB1 Bölgesinin diğer illeri Elazığ, Bingöl ve Tunceli’de önemli projelere destek sağladıklarını vurgulayan Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Abdulvahap Yoğunlu, Model Fabrika Projesinin Malatya özelinde TRB1 Bölgesi ve Doğu Anadolu Bölgesi için önemine değindi. Younlu, “Malatya ilimizde kurulacak olan model fabrika Doğu Anadolu Bölgesi için ilk olma özelliği taşıyor. Fabrikamız bu yönüyle Malatya özelinde Elazığ, Bingöl ve Tunceli illerimizle birlikte Doğu Anadolu Bölgemizdeki tüm illerimize hizmet verecek. Model fabrikasının hayata geçirilmesiyle üretimde verimliliğin arttırılması ve dijital dönüşüm sürecinin hızlandırılması sağlanacak. Gerçek bir üretim ortamında, deneyimsel öğrenme teknikleri kullanılarak operasyonel mükemmeliyet ilkelerinin öğretilmesini ve yaygınlaştırılmasını sağlayan eğitim ve danışmanlık hizmetleri verilecek. Sürekli iyileştirme, yalın üretim, dijital dönüşüm konularında eğitim ve danışmanlık hizmeti verilecek. İşletmelerin mevcut zihniyet yapısını değiştirip insan, makine / ekipman, hammadde, malzeme, zaman ve enerji kaynaklarını en verimli şekilde kullanmaları sağlanacak. Eğitimlerin yüzde 65 uygulamalı, yüzde 35’i ise kuramsal eğitim olacak” ifadelerini kullandı.



Vali Aydın Baruş ise, ilki Ankara'da olmak üzere, Bursa, Konya, Kayseri, Gaziantep, İzmir, Mersin ve Adana'da kurulan Model Fabrikaların, 2022 yılı itibarıyla Denizli, Eskişehir, Kocaeli, Malatya, Samsun, Tekirdağ ve Trabzon'da kurulumlarına başlanmasının planlanmakta olduğunu ifade ederek, Malatya’nın da bu iller arasında olmasının önemine değindi. Baruş, “Özellikle zor bir süreç olan imalat sanayinin yalın üretim ve dijitalleşme gibi konulardaki dönüşümünde ilerleme kaydetmeyi kolaylaştıracak bir konsept olarak istifade edebilecek bir model. Tüm Doğu Anadolu Bölgesine hizmet vermek üzere ilimizde kurulması düşünülüyor. Bu hususta ilgili kurum kuruluşlarımızın yöneticileri ve temsilcileri, genel sekreterimiz ve ajans uzmanlarımıza sunacakları katkılardan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Vali Aydın Baruş, model fabrikanın kurulmasıyla özellikle küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin tesislerinde, fabrikalarında uzmanlar tarafından iş akımı takip edilerek onlara çeşitli tavsiyelerde bulunulacağını kaydederek, desteklerinden dolayı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a teşekkür etti.