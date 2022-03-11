Buz pateni sporcularına çok değerli katkı

İzmit Belediyesi Sanat Akademisi, buz pateni alanında Türkiye 3’üncüsü olan ve şampiyonalara hazırlanan Elite Buz Sporları Kulübü sporcularına bale eğitimi veriyor

DANS, DURUŞ VE ESTETİK DERSLERİ VERİLİYOR

İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerine devam eden İzmit Sanat Akademisi sporculara da destek veriyor. Sanat Akademisi eğitmenleri, Türkiye 3’üncüsü olan ve şampiyonalara hazırlanan Elite Buz Sporları Kulübü sporcularına bale kurslarında dans, duruş ve estetik dersleri veriyor

TEŞEKKÜR ETTİLER

Sporculara eğitimler Bale öğretmeni Sudenur Erenkaya tarafından verildi. Elite Buz Sporları Kulüp Başkanı Ece Ongül, Başkan Yardımcısı Betül Çelik ve Genel Sekreter Simge Yazıcı İzmit Belediyesi tarafından verilen destekten duydukları memnuniyeti ifade etti. Esnekliğin buz pateni üzerindeki önemine vurgu yapan yönetim, verilen eğitimin Türkiye’de alacakları derecelerde çok büyük katkısı olacağını ifade ederek İzmit Belediyesine destekleri için teşekkür ettiler.