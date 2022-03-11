Buz pateni sporcularına çok değerli katkı

İzmit Belediyesi Sanat Akademisi, buz pateni alanında Türkiye 3’üncüsü olan ve şampiyonalara hazırlanan Elite Buz Sporları Kulübü sporcularına bale eğitimi veriyor
DANS, DURUŞ VE ESTETİK DERSLERİ VERİLİYOR
İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerine devam eden İzmit Sanat Akademisi sporculara da destek veriyor. Sanat Akademisi eğitmenleri, Türkiye 3’üncüsü olan ve şampiyonalara hazırlanan Elite Buz Sporları Kulübü sporcularına bale kurslarında dans, duruş ve estetik dersleri veriyor
TEŞEKKÜR ETTİLER
Sporculara eğitimler Bale öğretmeni Sudenur Erenkaya tarafından verildi. Elite Buz Sporları Kulüp Başkanı Ece Ongül, Başkan Yardımcısı Betül Çelik ve Genel Sekreter Simge Yazıcı İzmit Belediyesi tarafından verilen destekten duydukları memnuniyeti ifade etti. Esnekliğin buz pateni üzerindeki önemine vurgu yapan yönetim, verilen eğitimin Türkiye’de alacakları derecelerde çok büyük katkısı olacağını ifade ederek İzmit Belediyesine destekleri için teşekkür ettiler.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.