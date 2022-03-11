Lider Kartepe Belediyespor’dan müthiş galibiyet! “1-4”

Kocaeli U-18 Elit Lig 2. Grup lideri Kartepe Belediyespor kendisi gibi şampiyonluk iddiası bulunan ikinci sıradaki İzmit Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin henüz 20. saniyesinde Atakan Tuncay’ın şık bir golü ile öne geçen Kartepe ekibi kalan sürede de rakibine şans tanımadı ve maçı 4-1 kazanmasını bildi. Kartepe Belediyespor adına gollerin ikisini Bedirhan atarken, diğer goller Atakan ve Samet’ten geldi.

TANRIKULU’DAN FUTBOLCULARINA TEBRİK

Bu galibiyetin ardından Kartepe temsilcisi 10 maç sonunda puanını 24’e çıkardı, İzmit Gençlerbirliği ise 18 puanda kaldı. İlçenin başarılı teknik direktörlerinden, bir döneme damga vurmuş orta saha oyuncularından Selahattin Tanrıkulu futbolcularını üstün mücadelelerinden ötürü tebrik ederken İzmit Gençlerbirliği’ne kalan maçlarında başarı diledi.