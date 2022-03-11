Zeytinoğlu sanayi üretimi ve cari denge verilerini değerlendirdi

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, TÜİK tarafından açıklanan ocak ayı sanayi üretim endeksine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Zeytinoğlu, “Sanayi üretim endeksi ocak ayında yıllık yüzde 7.6 artarken, aylık bazda yüzde 2.4 geriledi. Ocak ayında arz kanallarından kaynaklanan sıkıntı nedeniyle sanayide uygulanan enerji kısıtlamasının üretimi yavaşlatabileceğini bekliyorduk. Bu kısıntı sürecinde, bazı firmalarımız üretimlerine ara verirken, bazıları üretimde kısıtlamalara giderek kapasitelerinin altında çalışmışlardı. Dolayısıyla bunun da ocak ayı sanayi üretimine yansıdığını görüyoruz” dedi.

ALT SEKTÖRLER

Önümüzdeki döneme ilişkin değerlendirmede bulunan Zeytinoğlu, “Şubat ayında gerçekleşen ihracat artışının üretime yansıyacağını bekliyoruz. Şubatta üretimde girdi olarak kullanılan ara malı ithalatında da yüzde 60.8 artış oldu” şeklinde konuştu. Sektörlere ilişkin konuşan Zeytinoğlu, “Ocak ayında aylık bazda, madencilik ve taşocakçılığı sektörü hariç tüm sektörlerde gerileme var. Alt kalemlerine baktığımızda, imalat sanayinde yüzde 3.1, ara mallarında yüzde 1.8, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 3.3, sermaye mallarında yüzde 3.4 ve yüksek teknolojili ürünlerde yüzde 16.6’lık gerilemeler karşımıza çıkıyor” ifadelerini kullandı.

CARİ DENGE VERİLERİ

KSO Başkanı Zeytinoğlu, T.C. Merkez Bankası tarafından açıklanan cari denge verisine ilişkin de şunları söyledi: “Ocak ayında cari denge 7 milyar 112 milyon dolar açık verdi. Turizm gelirleri geçen yılın üzerinde gerçekleşmesine rağmen, açıkta ana etken dış ticaret açığındaki artış oldu. Ocak ayında hizmetler dengesinin katkısı geçen yıla göre 975 milyon dolar artarak 1.6 milyar dolar oldu. Dış ticaret açığı ise geçen yıla göre 6.4 milyar dolar yükselerek 8.3 milyar dolar oldu. Bu gelişmelerle yıllık cari açık ocak itibariyle 20 milyar 223 milyon dolara yükseldi.” Zeytinoğlu, şubat ayında da dış ticaret açığındaki yükselişin cari açığı arttırabileceğini ifade etti.