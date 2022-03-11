Şirinspor’dan Aksakal’a teşekkür

Şirinspor bu sezonun finalini dramatik bir şekilde tamamladı. Çayırova Menderes karşısında oynadığı 1. Amatör Play-Off maçının 90+6. dakikasında yediği golle maçın uzatmalara gitmesine engel olamayan, 30 dakikalık uzatma evresinde de yediği 2 golle maçı 3-1 kaybeden yeşil siyahlılar Süper Amatör Lig’in kıyısından döndü.

SENEYE İNŞALLAH

Bu mücadeleyi izleyenler arasında Derince’nin saygın esnaflarından, Dostlar Oto Jant Lastik Kurucusu Oktay Aksakal da yer aldı. Aksakal yaşanan şanssızlıktan ötürü üzgün olduğunu ifade etti ve Şirinspor’un önümüzdeki sezon hedefine ulaşacağına inandığını ifade etti. Şirinspor yönetimi zorlu mücadelede kendilerine destek verdiği için Aksakal’a ve Şirinsulhiyelilere teşekkür etti.