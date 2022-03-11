İzmit Belediyesi, karla mücadeleyi canla başla sürdürüyor

İzmit Belediyesi karla mücadele ekipleri, dün gece itibariyle başlayan kar yağışıyla birlikte harekete geçti. Vatandaşların günlük hayatını olumsuz etkilememesi adına 7/24 teyakkuzda bekleyen ekipler kentin yüksek ve kırsal kesimlerinde yol açma ve tuzlama çalışmalarını hızla sürdürüyor.

VATANDAŞ TALEPLERİ HIZLICA SONUÇLANDIRILIYOR

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ulaşımda yaşanabilecek aksaklıkların önüne geçmek adına yoğun bir çalışma yürütürken vatandaşlardan Çınar Halk Masa’ya gelen talepler de hızlıca sonuçlandırılıyor. Ekipler Tüysüzler, Akpınar, Topçular, Orhan ve Hacıhızır Mahallelerinde yol açma çalışmaları tüm hızıyla sürdürüyor.