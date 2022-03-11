İzmit Belediyesi, karla mücadeleyi canla başla sürdürüyor

İzmit Belediyesi karla mücadele ekipleri, dün gece itibariyle başlayan kar yağışıyla birlikte harekete geçti. Vatandaşların günlük hayatını olumsuz etkilememesi adına 7/24 teyakkuzda bekleyen ekipler kentin yüksek ve kırsal kesimlerinde yol açma ve tuzlama çalışmalarını hızla sürdürüyor.
VATANDAŞ TALEPLERİ HIZLICA SONUÇLANDIRILIYOR
İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ulaşımda yaşanabilecek aksaklıkların önüne geçmek adına yoğun bir çalışma yürütürken vatandaşlardan Çınar Halk Masa’ya gelen talepler de hızlıca sonuçlandırılıyor. Ekipler Tüysüzler, Akpınar, Topçular, Orhan ve Hacıhızır Mahallelerinde yol açma çalışmaları tüm hızıyla sürdürüyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.