Hürriyet, yönetim kadrosu ile projeleri masaya yatırdı

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Balkan Dernekleri Yerleşkesi’nde gerçekleştirilen haftalık olağan toplantıda üst yönetim ekibiyle bir araya geldi. Belediyenin ilçe içerisindeki mevcut ve planlanan çalışmalarıyla ilgili yönetim ekibinden brifing alan Hürriyet, gündemdeki konuları ekibiyle masaya yatırdı.
KURUÇEŞME HİZMET BİNASI GÖRÜŞÜLDÜ
İzmit’in çehresini değiştirecek Fethiye Caddesi Projesi’nin yanı sıra Kuruçeşme’de yakın zamanda hayata geçirilmek üzere çalışmaların devam ettiği bina ile ilgili de beyin fırtınası yapan Başkan Hürriyet ve ekibine, İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Sinem Gülenç binanın plan aşamasında olan fonksiyonel yapısıyla ilgili sunum yaptı. Hürriyet ve ekibi, çalışmalar dahilinde haftalık toplantılarına rutin olarak devam edecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.