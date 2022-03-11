Hürriyet, yönetim kadrosu ile projeleri masaya yatırdı

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Balkan Dernekleri Yerleşkesi’nde gerçekleştirilen haftalık olağan toplantıda üst yönetim ekibiyle bir araya geldi. Belediyenin ilçe içerisindeki mevcut ve planlanan çalışmalarıyla ilgili yönetim ekibinden brifing alan Hürriyet, gündemdeki konuları ekibiyle masaya yatırdı.

KURUÇEŞME HİZMET BİNASI GÖRÜŞÜLDÜ

İzmit’in çehresini değiştirecek Fethiye Caddesi Projesi’nin yanı sıra Kuruçeşme’de yakın zamanda hayata geçirilmek üzere çalışmaların devam ettiği bina ile ilgili de beyin fırtınası yapan Başkan Hürriyet ve ekibine, İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Sinem Gülenç binanın plan aşamasında olan fonksiyonel yapısıyla ilgili sunum yaptı. Hürriyet ve ekibi, çalışmalar dahilinde haftalık toplantılarına rutin olarak devam edecek.