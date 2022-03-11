Atletler 22 Mart’taki koşulara hazırlanıyor

İzmit Belediyespor Kulübü Atletizm Takımı, 22 Mart’ta Ankara’da düzenlenecek olan Turkcell Kulüpler Kros Süper Ligi 2. Kademe Final Yarışları’nda mücadele edecek

BİR HAFTA ERTELENDİ

Turkcell Kulüpler Kros Süper Ligi’nde ilimizi temsil eden İzmit Belediyespor Kulübü’nün başarılı atletizm takımı, 3 Mart tarihinde Malatya’da düzenlenen 1. Kademe Yarışları’nda yaşanan talihsiz sakatlıklar sonrası organizasyonu 10’uncu sırada tamamlamıştı. Malatya’daki yarışları geride bırakan İzmit ekibi daha önce 14-16 Mart tarihlerinde arasında olacağı açıklanan ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle 22 Mart’a ertelenen Ankara’daki 2. Kademe Final Yarışları’na çevirdi.

SIKI ÇALIŞIYORLAR

Mütevazı kadrosu ile Süper Lig’de var olma mücadelesi veren İzmit Belediyespor Kulübü’nün Atletizm Takımı, Ankara’daki yarışlarda başarılı sonuçlar elde ederek ligde kalmak adına önemli bir adım atmak istiyor. Yoğun bir tempo ile çalışmalarını sürdüren takımda antrenör Turgut Demirkıran, desteklerinden dolayı başta İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet olmak üzere İzmit Belediye Spor Kulübü Başkanı Yusuf Erenkaya ve İzmit Belediye Spor İşler Müdürü Mithat Ağa’ya teşekkür etti.