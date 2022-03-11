Atletler 22 Mart’taki koşulara hazırlanıyor

İzmit Belediyespor Kulübü Atletizm Takımı, 22 Mart’ta Ankara’da düzenlenecek olan Turkcell Kulüpler Kros Süper Ligi 2. Kademe Final Yarışları’nda mücadele edecek
BİR HAFTA ERTELENDİ
Turkcell Kulüpler Kros Süper Ligi’nde ilimizi temsil eden İzmit Belediyespor Kulübü’nün başarılı atletizm takımı, 3 Mart tarihinde Malatya’da düzenlenen 1. Kademe Yarışları’nda yaşanan talihsiz sakatlıklar sonrası organizasyonu 10’uncu sırada tamamlamıştı. Malatya’daki yarışları geride bırakan İzmit ekibi daha önce 14-16 Mart tarihlerinde arasında olacağı açıklanan ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle 22 Mart’a ertelenen Ankara’daki 2. Kademe Final Yarışları’na çevirdi.
SIKI ÇALIŞIYORLAR
Mütevazı kadrosu ile Süper Lig’de var olma mücadelesi veren İzmit Belediyespor Kulübü’nün Atletizm Takımı, Ankara’daki yarışlarda başarılı sonuçlar elde ederek ligde kalmak adına önemli bir adım atmak istiyor. Yoğun bir tempo ile çalışmalarını sürdüren takımda antrenör Turgut Demirkıran, desteklerinden dolayı başta İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet olmak üzere İzmit Belediye Spor Kulübü Başkanı Yusuf Erenkaya ve İzmit Belediye Spor İşler Müdürü Mithat Ağa’ya teşekkür etti.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.