11 Mar 2022 - 15:41- Gündem G: 11 Mar 2022 - 15:44

Çevre katliamı yapan firma tespit edildi

Kartepe’de infial yaratan, dereye bırakılan atık görüntülerinin ardından Kocaeli Valiliği tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada, atıkları dereye döken firmanın tespit edildiği ve analiz sonuçlarına göre firma hakkında cezai işlem uygulanarak Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi.

Çevre katliamı yapan firma tespit edildi mask

Kartepe’de geçtiğimiz günlerde bir doğa katliamı yaşanmış, Camışdibi Deresi'ne dökülen atıklar bölge sakinlerini harekete geçirmişti. Yaşanan gelişme üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Kartepe Belediye Başkanlığı teknik personelleri tarafından alanda incelemeler yapıldı.

İZAYDAŞ’A GÖNDERİLDİ

Atıklar bölgeden alınarak bertaraf edilmek üzere İzaydaş’a gönderildi. Atıklardan alınan numuneler ise Tübitak’a analize gönderilmesinin ardından alanda temilzik çalışmaları gerçekleştirildi. Konuyla ilgili bugün Kocaeli Valiliği tarafından, atıkları dereye döken firmanın tespit edildiği ve analiz sonuçlarına göre firma hakkında cezai işlem uygulanarak Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulacağı açıklandı.

“İNCELEMELER YAPILMIŞTIR”

Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklama şöyle: “İlimiz Kartepe ilçesi, Çeltikdüzü Sokak, Çamışdibi Deresi kenarına gri renkli, toz haldeki, cüruf benzeri atık döküldüğü yönünde gelen ihbar üzerine, 09.03.2022 tarihinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Kartepe Belediye Başkanlığı teknik personellerince alanda incelemeler yapılmıştır.

TEMİZLİK ÇALIŞMALARI YAPILMIŞTIR

Dökülen atıktan numuneler alınıp Tübitak’a analize gönderilmesine müteakiben çevre kirliliğine sebebiyet veren atıklar alınarak bertaraf edilmek üzere İzaydaş’a gönderilmiş ve akabinde bölgede detaylı temizlik çalışmaları yapılmıştır.

CEZAİ İŞLEM UYGULANACAK

Güvenlik güçlerimizin alanda ve bölgede yaptıkları incelemeler sonucu söz konusu atıkları döken firma tespit edilmiş ve analizleri yapılmak üzere firmadan numuneler alınmıştır. Alınan numunelerin analiz sonuçlarına göre firma hakkında gerekli cezai işlemler uygulanarak Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulacaktır.”

11 Mar 2022 - 15:41 - Gündem

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