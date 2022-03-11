Brisa’nın kapasite artışı için ÇED yapılacak

İzmit Alikahya Fatih Mahallesi’nde kurulu bulunan ilimizin sayılı sanayi kuruluşlarından olan Brisa fabrikası, lastik üretimi kapasite artışı yapmak için kolları sıvadı. Tesiste kapalı alan ilavesi yapılmaksızın, ilave makine parkurlarının eklenmesi ve vardiya sayısının arttırılması ile mevcut lastik üretim kapasitesi yılda 200 bin 163 ton, adet olarak ise 3 milyon 326 bin 695 artış planlanıyor. 337 milyon 500 bin TL’lik yatırım için ÇED süreci başlatıldı. Brisa’nın kapasite artışı yapmak için hazırlandığı ÇED toplantısı 24 Mart Perşembe günü saat 10.00’da Alikahya Kültür Merkezi ve Düğün Salonu’nda yapılacak.