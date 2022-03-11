Gazetemiz yazarı Mustafa Küpçü, yaşadığı kargo sıkıntısıyla ilgili bilgi verdi. Küpçü, “Bursa Orhangazi'den yola çıkan kargomun 8 Mart günü teslim edileceği bildirildi. Ancak bugün bile kargomu alamadım. Kargo şirketiyle iletişimlerimde kargomun önce Bursa’ya, oradan Adapazarı’na oradan Yuvacık'a ve nihayet Gölcük'e gelmiş. Ama kargomu hala teslim edemediler ”dedi. Sonra da bir benzetme yapıp, Sürat Kargo mu kaplumbağa kargo mu? diye de espride bulundu.
11 Mar 2022 - 16:15- Gündem Güncelleme: 11 Mar 2022 - 16:18
Sürat Kargo mu kaplumbağa kargo mu?
Gazetemiz yazarı Mustafa Küpçü, 8 Mart’ta teslim alması gereken kargoyu, hala teslim alamadı. Kargoyu, diyar diyar dolaştırmışlar
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.