Gazetemiz yazarı Mustafa Küpçü, yaşadığı kargo sıkıntısıyla ilgili bilgi verdi. Küpçü, “Bursa Orhangazi'den yola çıkan kargomun 8 Mart günü teslim edileceği bildirildi. Ancak bugün bile kargomu alamadım. Kargo şirketiyle iletişimlerimde kargomun önce Bursa’ya, oradan Adapazarı’na oradan Yuvacık'a ve nihayet Gölcük'e gelmiş. Ama kargomu hala teslim edemediler ”dedi. Sonra da bir benzetme yapıp, Sürat Kargo mu kaplumbağa kargo mu? diye de espride bulundu.