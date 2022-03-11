11 Mar 2022 - 16:15- Gündem G: 11 Mar 2022 - 16:18

Sürat Kargo mu kaplumbağa kargo mu?

Gazetemiz yazarı Mustafa Küpçü, 8 Mart’ta teslim alması gereken kargoyu, hala teslim alamadı. Kargoyu, diyar diyar dolaştırmışlar

Sürat Kargo mu kaplumbağa kargo mu? mask

Gazetemiz yazarı Mustafa Küpçü, yaşadığı kargo sıkıntısıyla ilgili bilgi verdi. Küpçü, “Bursa Orhangazi'den yola çıkan kargomun 8 Mart günü teslim edileceği bildirildi. Ancak bugün bile kargomu alamadım. Kargo şirketiyle iletişimlerimde kargomun önce Bursa’ya, oradan Adapazarı’na oradan Yuvacık'a ve nihayet Gölcük'e gelmiş. Ama kargomu hala teslim edemediler ”dedi. Sonra da bir benzetme yapıp, Sürat Kargo mu kaplumbağa kargo mu? diye de espride bulundu.

11 Mar 2022 - 16:15 - Gündem

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