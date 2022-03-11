Derbent Tren İstasyonu hizmete açıldı

2019 yılının Mayıs ayında sinyalizasyon çalışması nedeniyle kapanan ve Derbent Tren İstasyonu, düzenlenen törenle yeniden hizmete açıldı. Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, geçtiğimiz haftalarda ilimize gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile yaptığı görüşme sonrasında Derbent Tren İstasyonu’nun Mart ayında açılacağını belirtmişti. Açılış törenine AKP Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Vali Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Devlet Demiryolları Genel Müdürü Metin Akbaş AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, AKP İlçe Başkanı Sadık Yılmaz, MHP Kartepe İlçe Başkanı Hayati Dilek ve Kartepeli vatandaşlar katıldı.

Çok değerli bir isyasyon

Törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından ilk konuşmayı yapan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “Bugün heyecanlıyız. Bizim çocukluğumuzun geçtiği Büyük Derbent Tren Garı’nın yeniden faaliyete geçmesi sebebiyle burada toplandık. Burası belli bir yaşın üzerinde herkesin beklediği çok değerli bir istasyon. YHT ve sinyalizasyon çalışmalarıyla alakalı bir miktar süre geçti. Biraz uzun oldu. Biraz geç oldu ama elhamdülillah güç olmadı. Sabreden değerli hemşerilerimize çok teşekkür ediyorum. İlçem adına emeği geçem herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Vatandaşın hizmetindeyiz

TCDD Genel Müdürü Metin Akbaş ise “Sinyalizasyon çalışmalarımız vardı. Bu nedenle bir süre büyük Derbent İstasyonu bölgesel trenleri duruşuna ara vermiştik. Sinyalizasyon çalışmalarını tamamlayarak kısa sürede bugün Adapazarı İstanbul arasında sefer yapan Ada Ekspres seferlerini başlatıyoruz. Emeği geçen ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. TCDD olarak ülkemiz sathında büyük projeler gerçekleştiriyoruz. Vatandaşın hizmetime amade bir şekilde görevimizin başındayız” şeklinde konuştu.

Sözümüz senettir

Ardından konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ise “Büyük derbent istasyonumuz hayırlı olsun, darısı teleferiğin başına. 25’inde ihalesi yapılacak. Parası hazır, kasamızda duruyor. İhale prosedürlerini bitir bitirmez inşat başlayacağız. Sözümüz senettir. Buradan bir kes daha teleferiğin de buraya hizmet edeceğini belirtmek istiyorum. Buradan artık Kartepe’ye çıkılacak” dedi.

Köseköy istasyonunu da gündeme alacağız

AKP Milletvekili İlyas Şeker, “Konu demiryolu olunca 2008’lere kadar gidiyorum. Teknik bir gezi düzenlemiştik Japonya’ya. Hızlı trene biner binmez göstergede 70 kilometreyi hızı görmüştük. Türkiye’de hızlı tren olur mu diye hayal bile edemiyorduk. Şimdi İstanbul’dan neredeyse tüm Türkiye’ye seferler yapılıyor. Türkiye’yi çok kısa bir süre içerisinde hızlı tren ağlarıyla donattık. 10 Bin kilometrenin üzerinde hat oluşturuldu. Hızlı trenin sağlıklı bir şekilde çalışması için sinyalizasyon ve altyapı çalışmaları b süreyi biraz uzattı. Sonunda Derbentliler muradına ermiş oldu. Vatandaşlarımız Köseköy İstasyonu’nu da gündeme almamızı istedi” dedi.

Halkımıza hayırlı olsun

Ardından söz alan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, “Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana ülkemizi demir ağlarla ördük şimdi ise hızlı tren ağlarıyla ülkemizi örüyoruz. Ulaşımda devrim gerçekleştiriliyor. Yüzümüzün akı Devlet Demir Yolları teşkilatımızı tebrik ediyorum. Halkımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

8 bin yolcu bu hattan faydalanacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da telefonla bağlandığı törende “İstasyonumuzun açılışında fiziken bulunmasam da İstanbul’dan herkse sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Hazırlık aşamasında istasyon ve peronun tadilatında emeği geçen tüm arkadaş yürekten kutluyorum. İstanbul seferi yapan Adapazarı bölgesel yolcu trenimiz Büyük Derbent istasyonu durağını yöre halkının hizmetine açıyoruz. Aylık ortalama 8 Bin yolcumuz bu hattan faydalanacak. Bölgenin turizmine önemli katkı sağlayacağız. Demiryolu ağını örmeye devam ediyoruz” dedi.

Lider bir ülke konumuna geldik

Açıklamalarını sürdüren Bakan Karaismailoğlu, “Demiryolunu en çok yatırım yapıla ağ haline getirdik. Doğru batı hattında orta koridor üzerinde yük ve yolcu taşımacılığında lider bir ülke konumuna geldik. Demiryolu hattını 14 Bin 550 kilometreye çıkartıyoruz. Programa katılan hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Tren istasyonunun bütün memlekete, Kocaeli’ye ve Kartepe bölgesine hayırlı olmasını diliyorum. Sağ olun var olun” şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından protokol üyeleri saat 15:00’da Derbent istasyonunda duran ilk treni birlikte karşıladı. Protokol üyeleri trenle İzmit Garı’na kadar seyahat etti.