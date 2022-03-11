STK’lar bu turnuvada bir araya geldi

Körfez Belediyesi ve Körfez Kent Konseyi tarafından ilki düzenlenen STK’lar Arası Dostluk Turnuvası’nın açılışı gerçekleştirildi. Başkan Söğüt organizasyonla ilgili olarak “Kaybedenin olmadığı, dostluğun pekiştiği bir turnuva olacak; Körfez kazanacak” dedi

PROTORKOLD YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

Körfez Belediyesi ve Körfez Kent Konseyi tarafından 1.’si düzenlenen STK’lar Arası Dostluk Turnuvası’nın açılışı gerçekleştirildi. 24 sivil toplum kuruluşunun yer aldığı turnuvanın açılışı öncesinde de şöhretler maçı yapıldı. Protokol ve siyasilerin yer aldığı takımlar, karşılıklı forma giydi. Açılışa Başkan Şener Söğüt dışında; Garnizon Komutanı Gökhan Güllüoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Mesut Kavak da katıldı.

ŞÖHRETLERDEN KLAS HAREKETLER

Ayrıca İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Zihni Manap, İlçe Jandarma Komutanı ve Jandarma Komutanları ile İlçe Jandarma Komutanı Hüseyin Erarslan, İlçe Müftüsü Muhammed Aydın, İlçe Emniyet Müdürü Serbülen Kurt, Körfez Kent Konseyi Başkanı Nazmi Akın, siyasi partilerin il ve ilçe başkanları, kent konseyi başkanları, STK temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. Şöhretler maçında forma giyen protokol üyeleri, attıkları şık goller ve paslar ile de bol bol alkış topladı.

TÜRKİYE’NİN TÜM RENKLERİ

Ali Çınar’ın koordinatörlüğünde gerçekleştirilen turnuvanın açılış seremonisinde Körfez Kent Konseyi Başkanı Nazmi Akın’ın ardından konuşan Başkan Şener Söğüt, “Hem Körfez hem Kocaeli; Türkiye’nin bütün renklerlini taşıyan, bütün güzelliklerini yaşayan bir şehir. Bugün bütün STK temsilcilerimizin, derneklerimizin katılımlarıyla çok güzel bir turnuvanın ilk vuruşunu birlikte yapacağız. Turnuvaya katılan tüm takımlarımıza başarılar diliyorum. Kazasız, belasız, sıkıntısızı güzel bir organizasyon olur.

KAYBEDEN OLMAYACAK

Spor demek; kardeşlik demek, heyecan demek, rekabet demek, güzellik demek. Ve bu güzellikleri sporla birlikte davranış biçimine, hayat felsefesine dönüştürmüş oluyoruz. Turnuva boyunca bu kardeş ve dostluk havası devam eder. Maçları mağlubiyetle tamamlasanız da önemli değil; Bu turnuvanın kaybedeni olmayacak. Bu turnuvada dostluk kazanacak, Körfez kazanacak” ifadelerini kullandı. Şöhretler maçı sonrasında Başkan Söğüt’ün başlama vuruşuyla da ilk maçlar oynandı.