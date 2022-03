İzmit Belediyesi sokaktaki can dostlarımızı unutmuyor

İzmit Belediyesi, kış şartlarında doğada yaşamlarını sürdüren can dostlarımızı yalnız bırakmıyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, kar yağışları ve soğuk havalar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için seferber oldu. Özellikle yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle ekipler kentin birçok noktasında besleme gerçekleştiriyor.



DEVAM EDECEKLER

Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde bulunan mamamatiklerin yanı sıra can dostlarımızın bulunduğu farklı noktalarda da besleme yapıyor. Her canlının yaşam hakkı kutsaldır anlayışıyla sokakta yaşayan can dostlarımızı unutmayan İzmit Belediyesi, besleme çalışmalarına düzenli olarak devam edecek.