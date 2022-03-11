İzmit Belediyesi sokaktaki can dostlarımızı unutmuyor

İzmit Belediyesi, kış şartlarında doğada yaşamlarını sürdüren can dostlarımızı yalnız bırakmıyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, kar yağışları ve soğuk havalar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için seferber oldu. Özellikle yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle ekipler kentin birçok noktasında besleme gerçekleştiriyor.
DEVAM EDECEKLER
Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde bulunan mamamatiklerin yanı sıra can dostlarımızın bulunduğu farklı noktalarda da besleme yapıyor. Her canlının yaşam hakkı kutsaldır anlayışıyla sokakta yaşayan can dostlarımızı unutmayan İzmit Belediyesi, besleme çalışmalarına düzenli olarak devam edecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.