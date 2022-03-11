11 Mar 2022 - 17:22- Gündem G: 11 Mar 2022 - 17:23

Başiskele’de Esnaf Buluşmaları Başladı  

Başiskele’yi ilçe halkıyla birlikte yöneten, istişare ve ortak akla önem veren Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, “Esnaf Buluşmaları” programının ilkini kahveci esnafıyla gerçekleştirdi.  

Başiskele’de Esnaf Buluşmaları Başladı   mask

Belediye Başkanı M. Yasin Özlü’nün ev sahipliğinde Karşıyaka Kültür Merkezi Başiskele Antikkapı Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen programa AK Parti Başiskele İlçe Başkanı Mustafa Koral, Kocaeli Kahveciler Esnaf Odası Başkanı Erdoğan Göçer ve yönetimi, belediye başkan yardımcıları ve ilçede faaliyetlerini sürdüren kahveci esnafı katıldı.

 

Göreve geldiği günden bu yana esnaflarla devamlı iç içe olan, onların görüş, öneri ve taleplerini dinleyen Belediye Başkanı Özlü, ilçeye değer katan esnaflara büyük önem verdiğini düzenlediği “Esnaf Buluşmaları” programıyla bir kez daha gösterdi. 

 

Başiskele’de istişare kültürünü tüm ilçeye yayan ve 7’den 77’ye herkesin görüş ve önerilerini değerlendiren Başkan Özlü, kahvehaneci hemşehrileriyle yaptığı istişare toplantısında belediyenin hizmetleri, yapılan eserleri ve yapılacak projeleri tek tek anlattı.

 

BAŞKAN ÖZLÜ: HEP BİRLİKTE BU ZORLU SÜRECİ AŞACAĞIZ

 

Programda konuşan Başkan M. Yasin Özlü, Başiskeleli esnafın her an yanlarında ve destekçileri olduklarını vurgulayarak, “Dünya olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Koronavirüs salgının etkilerinden kurtulmadan yine dünyayı sarsan Rusya- Ukrayna Savaşı ülkemizi de olumsuz etkiledi. Bu olumsuzlukların en çok siz esnaf vatandaşlarımızı etkilediğinin farkındayız. Her şeye rağmen devletimiz ve Başiskele Belediyesi olarak bizler bu zor süreçte yanınızda olduk. İnşallah bu zorlu süreçleri yine hep birlikte aşacağız. Her zaman yanınızda ve destekçiniz olmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

 

“KENTİMİZE KATMA DEĞER KATMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

 

Başkan Özlü, her geçen gün Başiskele’nin cazibe merkezi olmaya devam ettiğini söyleyerek, “İlçemiz nüfus olarak Kocaeli’nin en fazla nüfus artış hızı olan ilçelerinden biri. Daha yaşanabilir ve huzurlu bir Başiskele için planlı ve programlı kentleşme ile ilçemize güzel ve kalıcı eserler kazandırıyoruz. İlçemize yeni prestij caddeler yaptık. Yenilerini de en kısa zamanda bunlara ekleyeceğiz. Esnafımızın bu yatırımlarla işleri ve kazançları daha da bereketlenecek inşallah. Hep birlikte ilçemizi güzelleştirecek ve kentimize katma değer katacağız.” dedi.

 

KAHVECİLERE HEDİYE

 

Program sonunda Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, ilçede faaliyetlerini sürdüren tüm kahvecilere hediyeler dağıtarak, işlerinde kolaylıklar ve bereketli kazançlar diledi.

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11 Mar 2022 - 17:22 - Gündem

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