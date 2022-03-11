İzmit Halk Eğitim binası restorasyon işi yaptırılacak

RESTORASYON UYGULAMA İŞİ YAPTIRILACAKTIR KOCAELİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

İzmit Halk Eğitim Binası Restorasyonu Uygulama İşi uygulama işi Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinin 23. Maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

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