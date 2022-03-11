11 Mar 2022 - 17:26- Gündem G: 11 Mar 2022 - 17:28

Diyaliz hastaları için nakil hizmeti alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Diyaliz hastaları için nakil hizmeti alınacaktır

Diyaliz hastaları için nakil hizmeti alınacak mask

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR GEBZE FATİH DEVLET HASTANESİ
Diyaliz Hasta Nakil Hizmeti Alımı İşi  4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  

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11 Mar 2022 - 17:26 - Gündem

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