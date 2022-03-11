Diyaliz hastaları için nakil hizmeti alınacak

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR GEBZE FATİH DEVLET HASTANESİ

Diyaliz Hasta Nakil Hizmeti Alımı İşi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

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