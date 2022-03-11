11 Mar 2022 - 17:32- Gündem G: 11 Mar 2022 - 17:33

Bakan Koca duyurdu! 20 bin yeni personel alınacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 10 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 10 bin sürekli işçi alımı daha yapılacağını duyurdu.

Bakan Koca duyurdu! 20 bin yeni personel alınacak mask

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bakanlığımız, Cumhurbaşkanlığınca verilen atama izniyle, bin sözleşmeli sağlık personeli ve 10 bin sürekli işçi alımı daha yapıyor" açıklamasında bulundu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:  "Sürekli işçi alımı başvuruları 15 Mart 2022 - 21 Mart 2022 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) http://esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden yapılabilecektir. Bakanlığımızca yapılacak 20.000 yeni atama sağlık camiamıza, yeni arkadaşlarımıza ve milletimize hayırlı olsun.

Ayrıca temizlik hizmetleri, koruma ve güvenlik hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri, şoförlük hizmetleri ve klinik destek elemanı olarak diğer hizmetlerde görev yapmak üzere toplam 10 bin sürekli işçi alımı yapılacaktır.

Bu çerçevede, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 10 bin sözleşmeli sağlık personeli alım sürecini başlatıyoruz. Branş dağılımlarını da içeren bilgiler, tercih kılavuzu hazırlanmak üzere ÖSYM’ye gönderildi. Alım şu unvanlarda yapılacak:

5.175 Hemşire, 800 Ebe ve 3.293 Sağlık Teknisyeni/ Sağlık Teknikeri olmak üzere Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Odyolog, Çocuk Gelişimcisi, Diyetisyen, Fizyoterapist, İş ve Uğraşı Terapisti, Dil ve Konuşma Terapisti, Perfüzyonist ve Sağlık Fizikçisi."

11 Mar 2022 - 17:32 - Gündem

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