Özak o proje için "Tarihi hata" dedi

AKP’den istifa eden ve kısa süre önce Meral Akşener’in rozet takarak partisine kattığı Yüksek Mimar Zekeriya Özak Büyük şehir Belediyesi tarafından yapılacak Milli İrade Meydanı Projesi'ne tepki göstererek sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Özak, ‘Tarihi bir hata yapıyorsunuz’ diyerek açıklamalarında şu ifadelere yer verdi;

"YOL YAKINKEN HATADAN VAZGEÇME ERDEMİNİ GÖSTERİN"

İzmit Milli İrade Meydanı'na yönelik hazırlattığınız projenin esasıyla ilgili kamuoyunda çıkan birçok öneri ve itirazları dikkate almayıp 11 Nisan da ihalesinin yapılacağını açıkladınız. Hem projeyi kent kamuoyunun görüşüne sunuyorsunuz, hem de gelen birçok öneri ve eleştiriyi dikkate almıyorsunuz.

Buradan tekraren hatırlatıyorum. Proje yeni viyadük, kavşak ve yol düzenlemeleriyle birlikte yeniden ele alınmalıdır. Mevcut kanalların da teknik çözümü vardır ve mazeret olarak gösterilemez. Milli İrade Meydanı'nın altına mutlaka en az 1500 araçlık yeraltı otoparkı yapılmalıdır. Bu otopark olağanüstü durumlarda güvenli bir yeraltı sığınağı olarak da kullanılabilmelidir, ki halk sığınaklarının önemi Rusya- Ukrayna savaşında bir kez daha görüldü. Size ortak aklın ve istişare kültürünün önemini bir kez daha hatırlatıyorum. Ben yaptım oldu demeyin. Yol yakınken hatadan vazgeçme erdemini gösterin. Bilin ki halk bunu bekliyor.