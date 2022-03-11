Kaza, Kocaeli’nin Körfez ilçesi D100 karayolu İstanbul ve Ankara istikametlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kar sebebiyle buzlanan yolda direksiyon hakimiyeti kaybeden 10’dan fazla araç kazaya karıştı. İki şeritte de meydana gelen kazalarda 1 kişi yaralandı. Ankara ve İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı, uzun araç kuyruğu oluştu.
11 Mar 2022 - 22:56- Asayiş Güncelleme: 11 Mar 2022 - 22:57
Kocaeli’de 10’dan fazla araç kazaya karıştı, D100 trafiğe kapatıldı
Kocaeli’nin Körfez ilçesinde kar sebebiyle buzlanan yolda kayan 10’dan fazla araç kazaya karıştı. Kazada 1 kişi yaralanırken Ankara ve İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.