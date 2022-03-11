AKP'de il danışma meclisi ertelendi

AKP İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi: Kocaeli Kongre Merkezi'nde 13 Mart Pazar günü yapacağımız AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı 108. Genişletilmiş İl Danışma Meclisi, hava muhalefeti nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir.