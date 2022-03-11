11 Mar 2022 - 22:59- Siyaset G: 11 Mar 2022 - 23:02

AKP'de il danışma meclisi ertelendi

AKP'de il danışma meclisi hava muhalefeti nedeniyle ertelendi

AKP'de il danışma meclisi ertelendi mask

AKP İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi: Kocaeli Kongre Merkezi'nde 13 Mart Pazar günü yapacağımız AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı 108. Genişletilmiş İl Danışma Meclisi, hava muhalefeti nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir.

11 Mar 2022 - 22:59 - Siyaset

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