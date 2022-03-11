11 Mar 2022 - 23:03- Gündem G: 11 Mar 2022 - 23:04

Hürriyet, Kuruçeşme’de incelemelerde bulundu

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, yakın zamanda Kuruçeşme’de hayata geçirilecek olan ve vatandaşların farklı hizmetlerden yararlanabil...
Hürriyet, Kuruçeşme’de incelemelerde bulundu mask

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, yakın zamanda Kuruçeşme’de hayata geçirilecek olan ve vatandaşların farklı hizmetlerden yararlanabileceği hizmet binasında incelemelerde bulundu

PROJEYİ YERİNDE İNCELEDİ

İzmit’te bölge ayırt etmeden vatandaşların tüm hizmetlerden faydalanabilmeleri adına önemli projeleri hayata geçirmeye devam eden İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Kuruçeşme’de incelemelerde bulundu. Geçtiğimiz günlerde kiralanan Kuruçeşme’deki Mazlanlar binası olarak bilenen yapıda yönetim ekibiyle bir araya gelen Hürriyet, Başkan Yardımcıları ve birim müdürleri ile birlikte proje üzerine istişarelerde bulundu.

BÖLGEYE DEĞER KATACAK

Kuruçeşmeli çocuklar, kadınlar ve yaşlılar için birçok fonksiyona sahip olacak yapıda tadilat çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, yakın zamanda hayata geçirilmesiyle birlikte bölgeye ayrı bir değer katacak. 2 bin metrekare kapalı alana sahip olan bina içerisinde İZGİM’de yer alan psikolog, diyetisyen, çocuk oyun odası, spor salonu ve kurs merkezleri yer alırken, toplu etkinliklere ve sergilere de ev sahipliği yapabilecek.
# çocuk
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11 Mar 2022 - 23:03 - Gündem

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