İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, yakın zamanda Kuruçeşme’de hayata geçirilecek olan ve vatandaşların farklı hizmetlerden yararlanabileceği hizmet binasında incelemelerde bulundu
PROJEYİ YERİNDE İNCELEDİ
İzmit’te bölge ayırt etmeden vatandaşların tüm hizmetlerden faydalanabilmeleri adına önemli projeleri hayata geçirmeye devam eden İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Kuruçeşme’de incelemelerde bulundu. Geçtiğimiz günlerde kiralanan Kuruçeşme’deki Mazlanlar binası olarak bilenen yapıda yönetim ekibiyle bir araya gelen Hürriyet, Başkan Yardımcıları ve birim müdürleri ile birlikte proje üzerine istişarelerde bulundu.
BÖLGEYE DEĞER KATACAK
Kuruçeşmeli çocuklar, kadınlar ve yaşlılar için birçok fonksiyona sahip olacak yapıda tadilat çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, yakın zamanda hayata geçirilmesiyle birlikte bölgeye ayrı bir değer katacak. 2 bin metrekare kapalı alana sahip olan bina içerisinde İZGİM’de yer alan psikolog, diyetisyen, çocuk oyun odası, spor salonu ve kurs merkezleri yer alırken, toplu etkinliklere ve sergilere de ev sahipliği yapabilecek.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.