MARİMDER’den Osman Pepe’ye ziyaret

Kocaeli ve Türkiye tarihinde iz bırakan bakanlardan olan Osman Pepe’ye MARİMDER (Uluslararası Marmara İş İnsanları ve Müteahhitleri Derneği)’nden bir ziyaret gerçekleşti. Osman Pepe’nin ofisinde gerçekleşen ziyarette MARİMDER Genel Başkanı M. Zeki Gedikoğlu’nun yanı sıra Ramazan Öztürk, Mim Sariye Arslan, Dr. Fatih Erkunt, Yavuz Doğan ve Av. Mecit Gedikoğlu da iştirak ettiler. Konuyla ilgili bir açıklama yapan MARİMDER Genel Başkanı Gedikoğlu, şunları ifade etti: “Kocaeli’mizin yetiştirdiği müstesna şahsiyetlerden olan Sayın Bakanımız Osman Pepe ile bir araya geldiğimiz için çok mutluyuz. Kendileri, adeta Karadeniz Fırtınası gibidir. Uzun yıllar tanıdığım çok değerli siyasetçi ve iş insanı Sayın Osman Pepe; geçmiş dönemlerde Türkiye Cumhuriyeti'nin önemli bakanlıklarında görev yapmış, daha sonra iş hayatıyla da başarıya ulaşmış kıymetli bir büyüğümüzdür.

PEPE DANIŞMA KURULU’NDA

Derneğimizin de Danışma Kurulu üyesi olarak bize ve şeref ve onur vermektedir. Tamamen Dernek faaliyetlerimiz ile ilgili kendisinden randevu talep ettik. Yaklaşık 3 saate yakın bir görüşmemiz oldu. Çok faydalı geçen bu görüşmede ülkemiz ve kentimiz ile ilgili pek çok önemli hususa değindik. Yönetim Kurulu arkadaşlarımızla birlikte birçok konuyu da masaya yatırma fırsatı bulduk. Görüşmelerimiz devam edecektir...

Ziyaretimiz esnasında ticari anlamdaki düşüncelerinizi de arz ettik. Belli başlı konuların yanı sıra kendisinin de iştigal ettiği inşaat sektörü, gemi sanayi sektörü, tarım - orman sektörü ve son yıllarda savunma sanayi ile alâkalı teknolojik gelişmeleri ve faaliyetleri de masaya yatırma fırsatı bulduk.

Ayrıca dünya ve Türkiye ile ilgili pek çok konuyu görüşme fırsatımız oldu. Sözün başında söylediğim gibi, kendileri Karadeniz Fırtınası olup; iş adamı sıfatıyla, siyaset adamı sıfatıyla ve her şeyden önce mütevaziliği ile Türkiye ve yurt dışında da büyük etkileri olan bir şahsiyettir.

Kendileri yapılması düşünülen proje raporlarını inceleyip yardımcı olacaklarını beyan etmiştir. Kendisine sağlıklı - uzun ömürler dilerken şahsım ve Derneğim adına şükran duygularımı da arz ederim.”