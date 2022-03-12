Büyükşehir’den Kocaeli genelinde hummalı çalışma

Kocaeli’de etkisini gösteren yoğun kar yağışı ile birlikte sahaya inen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 12 ilçede özverili bir çalışma yürütüyor. Araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu cadde ve sokaklarda yoğun bir çalışma içerisine giren Büyükşehir, vatandaşların rahat ve huzurlu bir kış dönemi geçirmesini amaçlıyor. Sabahın ilk saatlerinde kent merkezinde yaya yoğunluğu yaşanan caddelerde kaldırım tuzlama ve kar küremesi çalışmaları gerçekleştiren karla mücadele ekipleri, yaya kaldırımlarını da yayalar için güvenli hale getiriyor.
EKİPLERDEN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞMA
Bir yandan onlarca iş makinesiyle köy yollarında ve ilçelerin bağlantı yollarında çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, bir yanda da buzlanma ihtimaline karşı tüm kentteki yaya üst geçitlerinde solüsyon ve tuzlama çalışmalarını yerine getiriyor. Yollarda ve eğimi yüksek caddelerde hummalı bir çalışma yürüten ekipler, iş makinalarıyla önce kardan temizlenen yollara ardından solüsyon döküyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.