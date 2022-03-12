12 Mar 2022 - 09:28- Gündem G: 12 Mar 2022 - 09:30

Büyükşehir’den Kocaeli genelinde hummalı çalışma

Büyükşehir, kentteki yaya geçitleri ve kaldırımları kardan temizleyip güvenli hale getiriyor
Büyükşehir’den Kocaeli genelinde hummalı çalışma mask

Kocaeli’de etkisini gösteren yoğun kar yağışı ile birlikte sahaya inen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 12 ilçede özverili bir çalışma yürütüyor. Araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu cadde ve sokaklarda yoğun bir çalışma içerisine giren Büyükşehir, vatandaşların rahat ve huzurlu bir kış dönemi geçirmesini amaçlıyor. Sabahın ilk saatlerinde kent merkezinde yaya yoğunluğu yaşanan caddelerde kaldırım tuzlama ve kar küremesi çalışmaları gerçekleştiren karla mücadele ekipleri, yaya kaldırımlarını da yayalar için güvenli hale getiriyor.

EKİPLERDEN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞMA

Bir yandan onlarca iş makinesiyle köy yollarında ve ilçelerin bağlantı yollarında çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, bir yanda da buzlanma ihtimaline karşı tüm kentteki yaya üst geçitlerinde solüsyon ve tuzlama çalışmalarını yerine getiriyor. Yollarda ve eğimi yüksek caddelerde hummalı bir çalışma yürüten ekipler, iş makinalarıyla önce kardan temizlenen yollara ardından solüsyon döküyor.
# kar

12 Mar 2022 - 09:28 - Gündem

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