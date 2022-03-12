Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Zonguldak-Ereğli yolu Elmacı mevkiinde meydana geldi. Efe Tur firmasına ait yolcu otobüsü İzmit’ten Zonguldak’a yola çıktı. M.A. yönetimindeki 42 KG 036 plakalı yolcu otobüsü, aşırı buzlanma nedeniyle 500 metre kaydı. Kontrolden çıkan otobüs 74 AY 165 plakalı kamyonetle çarpıştı. Büyük bir faciadan dönülen kazada yolcular büyük panik yaşadı. Şans eseri kazada yaralanan olmazken yolcu otobüsünde maddi hasar meydan geldi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. Yolcular başka otobüsle Zonguldak’a taşındı.
12 Mar 2022 - 09:35- Asayiş Güncelleme: 12 Mar 2022 - 09:38
İzmit'ten yola çıkan Efe Tur otobüsü kaza yaptı!
Zonguldak’ta yolcu otobüsü buzlu yolda kayarak kamyonete çarptı. Otobüste bulunan 25 yolcu kazayı yara almadan atlattı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.