Sokaktaki canlar aç kalmıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bölgemizi etkisi altına alan yoğun kar yağışında bir yandan kent genelinde hizmetlerin aksamaması için mücadele ederken, bir yandan da sokaktaki canları da unutmuyor. Soğuk havada yemek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için harekete geçen Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, hayvan severlerle de birlikte hareket ediyor.

55 AYRI NOKTADA DAĞITIM

Sokak hayvanlarının kış şartlarında aç kalmaması için gayret gösteren Büyükşehir, bu konuda büyük hassasiyet gösteren hayvan severler ve derneklerle gönül birliği yapıyor. Kar yağışı haberinin alınmasıyla birlikte Büyükşehir tarafından yerel hayvan gönüllüsü kartı olan hayvan severlere 4 ton kuru mama dağıtıldı. Ayrıca Büyükşehir ekipleri her gün kent genelindeki 55 ayrı noktada mama dağıtımına devam ediyor.