12 Mar 2022 - 10:06- Gündem G: 12 Mar 2022 - 10:08

Sokaktaki canlar aç kalmıyor

Büyükşehir Belediyesi Kocaeli’deki hayvan severlerle de gönül birliği yaparak sokaktaki canların aç kalmasına izin vermiyor
Sokaktaki canlar aç kalmıyor mask

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bölgemizi etkisi altına alan yoğun kar yağışında bir yandan kent genelinde hizmetlerin aksamaması için mücadele ederken, bir yandan da sokaktaki canları da unutmuyor. Soğuk havada yemek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için harekete geçen Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, hayvan severlerle de birlikte hareket ediyor.

55 AYRI NOKTADA DAĞITIM

Sokak hayvanlarının kış şartlarında aç kalmaması için gayret gösteren Büyükşehir, bu konuda büyük hassasiyet gösteren hayvan severler ve derneklerle gönül birliği yapıyor. Kar yağışı haberinin alınmasıyla birlikte Büyükşehir tarafından yerel hayvan gönüllüsü kartı olan hayvan severlere 4 ton kuru mama dağıtıldı. Ayrıca Büyükşehir ekipleri her gün kent genelindeki 55 ayrı noktada mama dağıtımına devam ediyor.

12 Mar 2022 - 10:06 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.696.473 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

Ali kahya yahya - Köpekler yesin sizi.akp bu ülkede herkesi aç bıraktı.ulan köpeklerimiz bile aç kaldilar kopekler aç kalınca bize saldırıyor bizde kopeklesip köpeklere saldırıp yiyelim dişe diş kana kan.biz insanlarda haklıyız

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 12 Mart 11:05
01

Ali Kahya Yahya - Ulan bu ülkede aç olmayan varmı sizin tek derdi biz köpekler lanet olsun

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 12 Mart 10:43

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
MARİMDER’den Osman Pepe’ye ziyaret mask
MARİMDER’den Osman Pepe’ye ziyaret
Hürriyet, Kuruçeşme’de incelemelerde bulundu mask
Hürriyet, Kuruçeşme’de incelemelerde bulundu
Bakan Koca duyurdu! 20 bin yeni personel alınacak mask
Bakan Koca duyurdu! 20 bin yeni personel alınacak
Sanat merkezi ikmal inşaatı yaptırılacak mask
Sanat merkezi ikmal inşaatı yaptırılacak
Diyaliz hastaları için nakil hizmeti alınacak mask
Diyaliz hastaları için nakil hizmeti alınacak
Başiskele’de Esnaf Buluşmaları Başladı   mask
Başiskele’de Esnaf Buluşmaları Başladı  
Anket Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesini doğru buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL