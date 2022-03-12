Sokaktaki canlar aç kalmıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bölgemizi etkisi altına alan yoğun kar yağışında bir yandan kent genelinde hizmetlerin aksamaması için mücadele ederken, bir yandan da sokaktaki canları da unutmuyor. Soğuk havada yemek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için harekete geçen Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, hayvan severlerle de birlikte hareket ediyor.
55 AYRI NOKTADA DAĞITIM
Sokak hayvanlarının kış şartlarında aç kalmaması için gayret gösteren Büyükşehir, bu konuda büyük hassasiyet gösteren hayvan severler ve derneklerle gönül birliği yapıyor. Kar yağışı haberinin alınmasıyla birlikte Büyükşehir tarafından yerel hayvan gönüllüsü kartı olan hayvan severlere 4 ton kuru mama dağıtıldı. Ayrıca Büyükşehir ekipleri her gün kent genelindeki 55 ayrı noktada mama dağıtımına devam ediyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Ali kahya yahya - Köpekler yesin sizi.akp bu ülkede herkesi aç bıraktı.ulan köpeklerimiz bile aç kaldilar kopekler aç kalınca bize saldırıyor bizde kopeklesip köpeklere saldırıp yiyelim dişe diş kana kan.biz insanlarda haklıyız
Ali Kahya Yahya - Ulan bu ülkede aç olmayan varmı sizin tek derdi biz köpekler lanet olsun
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.