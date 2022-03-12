Denizi usulsüz dolduran vatandaşın yalısı mühürlendi

Olay, Kocaeli’nin Darıca ilçesi Bayramoğlu Mahallesi Meltem Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Darıca Belediyesi Meclis Üyesi Özkan Sarıtoprak, saha çalışmaları sırasında bir yalı sahibinin, binanın ön tarafında usulsüzce denizi doldurduğunu fark etti. Karşılaştığı manzara karşısında Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ı arayarak durumu anlatan Özkan Sarıtoprak, olay yerinden ayrılmayarak ekiplerin gelmesini bekledi. Darıca Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, adrese gelerek olay ile ilgili araştırma başlattı. Ekiplerin olay yerinde yaptığı inceleme sonrasında yalının bahçe kısmının denize doğru usulsüz bir şekilde doldurulduğu tespit edildi. Bunun üzerine söz konusu yalı mühürlendi.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Darıca Belediyesi Meclis Üyesi Özkan Sarıtoprak, “Rutin olarak gerçekleştirdiğimiz saha turlarından birinde şok olduğumuz bir olayla karşılaştık. Bayramoğlu Mahallesi Meltem Sokak’ta bir yalı sahibi beton santrallerinde kullanılan taşlardan evinin önüne tırla getirmiş, 4-5 işçi tutmuş, denizi dolduruyor. Üç aydır kimse görmeden yavaş yavaş denizi dolduran yalı sahibi, biz olmasak buranın üstünü kapatacaktı. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ı aradık ve burası mühürlendi” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Mehmet Kurt - Mühürlemeye ne gerek var toptan yıkın gitsin sahilleri kendi malı gibi gören saygısızlara da bir ders olur
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.