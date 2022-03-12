MHP Genel Başkan Başdanışmanı Ersoy’dan Başkan Bulut’a ziyaret

Çeşitli programlara katılmak üzere ilimize gelen MHP Genel Başkan Başdanışmanı Prof. Dr. Ruhi Ersoy, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut’u ziyaret etti. MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, MHP İl Başkanı Yunus Emre Kurt ve İl Yönetimi’nin yer aldığı ziyarette Başkan Bulut’a KOTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Gezer ve Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı eşlik etti. KOTO’nun başarılı çalışmalarını yakından takip ettiğini ifade eden Başdanışman Ersoy, “Ankara merkezli bir siyaset, Türk İslam merkezli medeniyet projesi için milli şuurla yollardayız. Kocaeli iş dünyamızın lider kuruluşu KOTO’da Necmi Başkanımızın konuğu olmaktan ayrıca mutluyuz. Başarılı çalışmalarınız daim olsun” ifadelerine yer verdi. MHP Genel Başkan Başdanışmanı Prof. Dr. Ruhi Ersoy’u ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Bulut, ilimiz ekonomisi ve çalışmalar hakkında kapsamlı bilgiler verdi.