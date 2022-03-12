12 Mar 2022 - 10:34- Gündem G: 12 Mar 2022 - 10:39

Serpil İşdaş hayatını kaybetti

Kocaelispor eski başkanlarından İbrahim Küçükörs'ün kızı 72 yaşındaki Serpil İşdaş yaşama veda etti
Serpil İşdaş hayatını kaybetti mask

İzmit Tepecik Mahallesi sakinlerinden, Kocaelispor Kulübü geçmiş dönem başkanlarından merhum İbrahim Küçükörs’ün kızı, merhum Yılmaz İşdaş’ın eşi, Armağan İşdaş ile Aslı İşdaş’ın anneleri, merhum Ahmet Küçükörs’ün ablası Serpil İşdaş (72) yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı hayatını kaybetti. İşdaş'ın cenazesi bugün Fevziye Camiinde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

12 Mar 2022 - 10:34 - Gündem

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