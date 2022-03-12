Prometeon geçici işçi alacak

Kartepe'de kurulu bulunan Prometeon lastik fabrikası, üretim bölümlerinde çalıştırılmak üzere geçici işçi alacak.
ADAYLARDA ARANAN ÖZELLİKLER
1. İlk kez çalışacaklar için 19 yaşından gün almış olmak, 29 yaşından gün almamış olmak.
2. Lise, Endüstri Meslek Lisesi, Teknik Lise veya 2 yıllık Meslek Yüksek Okul mezunu olmak.
3. Fabrikaya yakın olan güzergahlarda ikamet etmek.
Yukarıdaki şartlara uyan adayların başvurularını https://gecici.prometeon.com.tr adresine yapmaları gerekiyor.
Test ve mülakatlarda başarılı olup, sağlık kontrolünü geçen adayların, ihtiyaç duyulan kadarı belirlenen kontenjan doğrultusunda, sözleşmeli personel olarak istihdam edilecek.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.