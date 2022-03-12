Prometeon geçici işçi alacak

Kartepe'de kurulu bulunan Prometeon lastik fabrikası, üretim bölümlerinde çalıştırılmak üzere geçici işçi alacak.

ADAYLARDA ARANAN ÖZELLİKLER

1. İlk kez çalışacaklar için 19 yaşından gün almış olmak, 29 yaşından gün almamış olmak.

2. Lise, Endüstri Meslek Lisesi, Teknik Lise veya 2 yıllık Meslek Yüksek Okul mezunu olmak.

3. Fabrikaya yakın olan güzergahlarda ikamet etmek.

Yukarıdaki şartlara uyan adayların başvurularını https://gecici.prometeon.com.tr adresine yapmaları gerekiyor.

Test ve mülakatlarda başarılı olup, sağlık kontrolünü geçen adayların, ihtiyaç duyulan kadarı belirlenen kontenjan doğrultusunda, sözleşmeli personel olarak istihdam edilecek.