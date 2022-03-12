İzmit Belediyesi üst yönetimi, köy muhtarlarıyla bir araya geldi

İzmit Belediye üst yönetimi, kırsal mahallelerin muhtarlarıyla Hoşgör Pastanesinde bir araya gelerek fikir alışverişi gerçekleştirdi. Yöneticiler muhtarları tek tek dinleyerek talepleri not aldı. Programa İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Dilek Yalçın, Muhtar Hizmet Masası Komisyon Üyeleri Ercan Umutlu, İsmet Kanık ve Halil İnceel, Muhtarlık İşleri Müdürü Server Yıldırım ile İzmit’in kırsal mahallelerinin muhtarları katılım sağladı. Programda Orhaniye Mahalle Muhtarı Recep Özcan’ın doğum günü nedeniyle pasta kesildi.

“EKONOMİK KRİZDEN EN ÇOK ÇİFTÇİ ETKİLENİYOR”

İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Dilek Yalçın, İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in selamlarını ileterek, “Burada bizim için önemli olan iş birliğini, uzlaşma kültürünü sağlayabilmek. Bu toplantıda da sizleri dinlemek istiyoruz. Köylerimizde diğer mahallelerden farklı olan bir durum var. Bugün ülkemiz ne yazık ki ekonomik krizden geçiyor. Bunu da en çok çiftçilerimiz hissediyor. Sizler de köylerdeki çiftçilerimizin belediyeyle arasındaki köprü görevini görüyorsunuz. Bu anlamda yerel yönetimler olarak bizim üzerimize düşen bir sorumluluk varsa sizlerle istişare ederek bir çözüme ulaştırmak istiyoruz. Sizin sunacağınız katkılar bizim için çok kıymetli.

“ÜRETİLEN ÜRÜNÜN DEĞERİNİ BULMASI LAZIM”

İzmit Belediyesi tarafından çiftçiye verilen destek ve hibe çalışmalarından bahseden Yalçın, kadınları da üretmeye davet etti. Yalçın, “Kadınlar üretiyorlar ve üretilen ürünün değerini bulması lazım. Bu noktada biz devreye girip pazarda satışını sağlamak adına Başkanımız öncülüğünde İzmit Çarşısı’nı ve Çınar Kadın Kooperatifini kurduk. Köylerimizde de üretim yapan kadınlar varsa eğer bu iki sisteme de dâhil olabilir ve aile ekonomilerine katkıda bulunabilirler” şeklinde konuştu.