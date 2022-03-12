Kocaeli'de karın tadını her zamanki gibi çocuklar çıkardı

Kocaeli genelinde etkili olan kar yağışı sonrası şehir beyaza büründü. Birçok meslek grubunun izinli sayılması sonrası aileler ve çocuklar karın tadını çıkarmak için beyaz örtüyle kaplanan sokaklara akın etti. Derince ilçesinin Sırrıpaşa Mahallesi’nde çocuklar, kartopu oynayıp kayak yaparak doyasıya eğlendi.
“HER KAR YAĞDIĞINDA BURADA OLUYORUZ”
Çocuklarıyla beraber karın tadını çıkaran Dilek Kalaycı, “Her kar yağdığında çocuklarla genelde burada oluyoruz. Okullar da tatil oldu, soluğu yine burada aldık. Öğlenleri gelip akşama kadar burada oluyoruz. Hem kartopu oynayıp hem de kayıyoruz” dedi.
Çocuklarını karla oynamaya çıkaran bir diğer vatandaş Şahabettin Yıldırım ise “Akşamüstü kar yağmaya başladı. Sabah olduğunda çocuklar kar görünce çıkıp kaymak istediler. Ben de onları kaydırmaya getirdim” diye konuştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.