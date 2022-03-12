İnterteks raporu kamuoyu ile paylaşılmalı

Çatısı yoğun kar yağışı sırasında çöken mevcut Uluslararası Fuar Merkezi için geçtiğimiz ekim ayında yıkım kararı alınmıştı. Mevcut yeri yıkacak olan Büyükşehir, yeni fuar merkezini Özdilek AVM ile Cengiz Topel Havaalanı arasında bulunan ve D-100 karayoluna cephesi olan 321 bin metrekare alan üzerinde yapacak. Karar sonrası kimi isimler Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezinin yıkım kararını doğru bulmadı.

“TÜM KAMUOYUNUN BİLMESİ LAZIM”

Güçlendirilmesi gerektiği ifade edilen Fuar merkezi ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Meclis Üyesi Orhan Tanış kısa bir açıklama yaptı. Tanış açıklamasında, ”Uluslararası Fuar Merkezi ile ilgili, Yıkım kararını veren rapor kimler tarafından hazırlandı? Mühendislik Odalarının, Üniversitenin görüşü alındı mı? Bu rapor içeriği kamuoyuna açıklanmalı.. Kamu kaynaklarının heba edilmediğini, Tüm kamuoyunun bilmesi lazım” ifadelerini kullandı.