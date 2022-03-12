Cumhuriyet Savcısı TÜGVA’nın suçlamasını reddetti: Kovuşturmaya yer yok

19 Ekim 2021 tarihinde İzmit Tepeköy Mahallesi’nde bulunan TÜGVA yurdunun önünde SOL Parti üyeleri açıklama gerçekleştirmiş, açıklamada, “Bu yurt dönemin AKP belediyesi tarafından 25 yıl peşkeş çekildi. 81 üniversitelinin olduğu, buna rağmen 16 bin yurt kapasitesinin olduğu bu kentte böylesine bir yurt kamu kaynaklarınca yapılmış ve TÜGVA’ya peşkeş çekilmiş durumdadır. Bu da yetmezmiş gibi geçen haftalarda Ensar Vakfı’nın açılışında Bilal Erdoğan TÜGVA’ya da göz kırparak, belediyeye bu vakıflara desteklerinden dolayı teşekkür etmiş bulunmaktadır. Bizler, bu memleketin çocukları olarak yolsuzluklara karşı her daim, memleketin her tarafında sokaklarda olmaya devam edeceğiz. Milyonlarca genç işsizliğin, geleceksizliğin, yolsuzluğun kıskacına kıstırılırken TÜGVA gibi, Ensar gibi vakıflara kamunun, devletin bütün kadroları açılıyor ve peşkeş çekiliyor” ifadelerine yer verilmişti.

HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA ALENEN TEHDİT’TEN SUÇ DUYURUSU

Açıklama sonrasında TÜGVA Kocaeli Yurt Müdürü Yavuz Altınışık açıklama yapan grubun yanına gelerek görüntü almaya başlamış, “Arkadaşlar bizden izinsiz bir şekilde açıklama yapıyor” sözlerinin ardından arbede yaşanmıştı. 3 partilinin yaralandığı arbedenin ardından TÜGVA da yaptığı açıklamada “yurt müdürümüzü ve görevli personelimizi darp etmişlerdir” ifadelerine yer vermişti. TÜGVA tarafından SOL Parti İl Başkanı Ömer Budak ve parti üyesi 5 kişi hakkında Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’na “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tehdit ettikleri” gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu.

CUMHURİYET SAVCISI: HALKI TAHRİK SUÇU YOK

Suçlamaları inceleyen Cumhuriyet Savcısı, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme suçunun oluşabilmesi için failin fiili, toplum kesimi üzerinde kin ve nefret duygularının oluşumuna veya mevcut duyguların pekişmesine etkide bulunmalıdır” ifadelerine yer vererek somut olayda soruşturmaya konu pankart ve bildiri incelendiğinde, halkın bir kesimine yönelik kin veya nefret söylemi içeren herhangi bir beyanın bulunmadığı, müsnet suçun unsurlarının olayda gerçekleşmediği, izah olunan nedenlerle kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verdi.