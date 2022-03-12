12 Mar 2022 - 12:11- Gündem G: 12 Mar 2022 - 12:13

Aşkaleliler kongreye gidiyor

Kocaeli Erzurum Aşkaleliler Derneği 13. Olağan Kongresini gerçekleştirecek. 27 Mart Pazar günü dernek binasında yapılacak olan kongrede mevcut başkan Zülküf Eta tek aday
Aşkaleliler kongreye gidiyor mask

Geçtiğimiz günlerde düzenledikleri Aşkale’nin düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü etkinliği ile adından söz ettiren Kocaeli Erzurum Aşkaleliler Derneği 27 Mart Pazar günü saat 14.00’de 13. olağan kongresini gerçekleştirecek. Dernek binasında yapılacak olan kongrede mevcut başkan Zülküf Eta İkinci dönemi için aday oluyor. Karşısına rakip çıkması beklenmeyen Zülküf Eta, yönetimini yenilemek istiyor. 200 üyenin bulunduğu dernekte gerçekleşecek kongre sonrasında 5 yönetim üyesi 3 denetim üyesi seçilecek.

12 Mar 2022 - 12:11 - Gündem

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