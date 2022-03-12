Geçtiğimiz günlerde düzenledikleri Aşkale’nin düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü etkinliği ile adından söz ettiren Kocaeli Erzurum Aşkaleliler Derneği 27 Mart Pazar günü saat 14.00’de 13. olağan kongresini gerçekleştirecek. Dernek binasında yapılacak olan kongrede mevcut başkan Zülküf Eta İkinci dönemi için aday oluyor. Karşısına rakip çıkması beklenmeyen Zülküf Eta, yönetimini yenilemek istiyor. 200 üyenin bulunduğu dernekte gerçekleşecek kongre sonrasında 5 yönetim üyesi 3 denetim üyesi seçilecek.
12 Mar 2022 - 12:11- Gündem Güncelleme: 12 Mar 2022 - 12:13
Aşkaleliler kongreye gidiyor
Kocaeli Erzurum Aşkaleliler Derneği 13. Olağan Kongresini gerçekleştirecek. 27 Mart Pazar günü dernek binasında yapılacak olan kongrede mevcut başkan Zülküf Eta tek aday
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.