CHP’den ayrılan Muharrem İnce Liderliğinde kurulan Memleket Partisi Kocaeli Teşkilatı Genel Kurulu önümüzdeki günlerde yapılacak. Kurucu İl Başkanı Nejat Bayhan’ın geçtiğimiz günlerde istifa etmesinin ardından CHP İl Gençlik Kolları eski Başkanı Murat Erinç il başkanlığına atanmıştı. Erinç'in tek aday olduğu kongre 20 Mart Pazar günü İzmit’te bulunan Yunus Emre Kültür Merkezi’nde yapılacak. Kongreye Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de katılacak.
Muharrem İnce Kocaeli'ye geliyor!
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce Partisinin Kocaeli Teşkilatı Kongresine katılmak için Kocaeli’ye gelecek
12 Mar 2022 - 12:13 Kocaeli- Siyaset Yazdır
Muhabir Serhat Güneş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.