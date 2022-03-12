12 Mar 2022 - 12:13- Siyaset G: 12 Mar 2022 - 12:15

Muharrem İnce Kocaeli'ye geliyor!

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce Partisinin Kocaeli Teşkilatı Kongresine katılmak için Kocaeli’ye gelecek

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
Muharrem İnce Kocaeli'ye geliyor! mask

CHP’den ayrılan Muharrem İnce Liderliğinde kurulan Memleket Partisi Kocaeli Teşkilatı Genel Kurulu önümüzdeki günlerde yapılacak. Kurucu İl Başkanı Nejat Bayhan’ın geçtiğimiz günlerde istifa etmesinin ardından CHP İl Gençlik Kolları eski Başkanı Murat Erinç il başkanlığına atanmıştı. Erinç'in tek aday olduğu kongre 20 Mart Pazar günü İzmit’te bulunan Yunus Emre Kültür Merkezi’nde yapılacak. Kongreye Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de katılacak.

12 Mar 2022 - 12:13 Kocaeli- Siyaset

Muhabir  Serhat Güneş

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