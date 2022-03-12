Oxford’da Nikomedia Günü

Kentimiz ve kültürel mirası için çok güzel bir işbirliğinin sonucu olarak, İzmit Belediyesi ile Turizm ve Kültür Bakanlığı’nca 14 Temmuz 2021 tarihinde Kocaeli Müzesi’nde geniş bir katılımla imzalanan protokol sonucu Çukurbağ Kazıları’nın bilimsel danışmanlığını yürütecek olan Oxford Öğretim Üyesi Dr. Tuna Şare Ağtürk’ün yazdığı “Tetrarşi Dönemi İzmit’in Boyalı Rölyefleri” adlı İngilizce kitabının tanıtımı 07 Mart 2022 günü Oxford Üniversitesi’nde yapıldı. Yayının Türkçesi de hazır olup yakında basılması beklenmektedir.

Öncesinde de 16 – 17 Aralık 2021 tarihinde yine Oxford Üniversitesi’nde düzenlenen “Tetrarklar ve İmparatorluk Sanatı” adlı bir uluslararası sempozyumun düzenleyicilerinden biri olduğu gibi Çukurbağ Mahallesi buluntularını konu alan “Diokletianus’un Bir Yeni Yerleşimi ve Boyalı Rölyefler” adlı bildirisi ile katılmıştı. Gerçekten İzmit’in bu mahallesinde bulunan ve renklerini bugüne kadar bu kadar çok iyi korumuş kabartmalar dünyada çok enderdir ve bilim çevresinde hayranlık uyandırmaktadırlar.

Kocaeli Arkeoloji Müzesi’nin son yıllarda gerçekleştirdiği kurtarma kazılarında, modern deprem yıkıntılarının arasından Nikomedia’nın kalıntıları gün yüzüne çıkarken araştırmacılar, yerleşimin parçalarını bir araya getirip gelecek kuşaklara aktarmak için bilimsel çalışmalar yürütüyorlar.

Kendini Nikomedia’ya adamış bu bilim insanları arasında, Oxford Üniversitesi’nde ‘Nikomedia’ adlı Avrupa Birliği Projesi’nin direktörü olan ve başlangıçta eski bir mermer çöp yığınından başka bir şey olmadıkları düşünülen İzmit Çukurbağ bölgesindeki eserleri yayınları ile tanımlayan ve belgeleyen Tuna Şare Ağtürk de bulunuyor. Ağtürk alanında Harvard Üniversitesi Radcliffe Gelişmiş Bilimler Enstitüsü’ne seçilen ilk Türk bilim insanıdır.

Hatırlanacağı gibi müzemiz eski müdürü rahmetli Avni Dillibaz döneminde önce (muhtemelen bir telaşla çöplüğe atılan) heybetli Herakles, Athena, Hygeia heykelleri ve devasa merdivenler de bu alanda bulunmuş, ardından da renkli kabartma levhalar gün ışığına çıkarılmıştı. Bunlardan “Kucaklaşan İmparatorlar” tablosuna paha biçilememektedir. Maalesef bu arada birkaç pano çalınmış ve çalınan kabartmalardan biri Almanya’daki bir müzayedede bulunarak ülkemizin çabaları ile geri getirtilmişti. Alandaki çok amaçlı büyük boyuttaki yeraltı tünelleri de buluntuların çıkarıldıkları noktada bulunan yapının çok önemli ve görkemli olduğunun, büyük bir olasılıkla da Devlet Sarayı olduğunun bir başka göstergesidir.

Şimdilerde tüm Kocaelililere düşen görev bu alanın korunması ve daha iyi değerlendirilerek kentimize kazandırılması yönünde tüm güçlerini kullanmalarıdır. Umarız öyle de olur. Son yıllarda gerek yönetim gerekse kent yaşayanlarının bu yöndeki çabalarını bu yöndeki kıvılcımlar olarak görüyoruz. Çok açık ki kentimiz kültürel mirasının korunmasına katkı verenler yarınlarda şükranla anılacaklardır.

Yavuz Ulugün yazdı...