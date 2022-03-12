12 Mar 2022 - 13:27- Kültür-Sanat G: 12 Mar 2022 - 13:29

Bağımsız Fotoğrafçılar, pazar günü Bursa’daydı

Kocaeli Bağımsız Fotoğrafçılar Topluluğu Derneği, geçtiğimiz hafta pazar günü Bursa’nın tarih kokan köylerini ölümsüzleştirdiler
Bağımsız Fotoğrafçılar, pazar günü Bursa’daydı mask

İlimizin en faal sivil toplum örgütlerinden biri olan Kocaeli Bağımsız Fotoğrafçılar Topluluğu Derneği, 6 Mart Pazar gününü boş geçirmedi. Topluluk üyeleri, ilk olarak Uludağ'ın kuzey eteklerinde bulunan Cumalıkızık köyünü fotoğrafladılar. Tarih kokan Cumalıkızık’ta kahvaltı yapıldıktan sonra Missi köyüne hareket edildi. Missi köyünde Nilüfer Belediyesi’nin Mübadele Evi’nin ziyaret edilmesinin ardından köyde kurulan ve küratörlüğünü Engin Özendes’in yaptığı Fotoğraf Müzesi’ni ve fotoğraf sergisini izleyen grup, sergilenen fotoğraflara hayran kaldı. Missi köyünde KBFT Bursa Üyesi Faik Kaplan ile buluşan grup çay molası vererek dinlendikten sonra hep birlikte Nazım Hikmet Edebiyat Müzesi’ni gezdi.

GÖLYAZI’DA GÜNBATIMI

KBFT üyeleri, daha sonra hep birlikte İpekböcekçiliği ve Koza Müzesi’ni ziyaret etti. Larvadan iplik haline kadar geçen serüveni izlediler ve fotoğrafladılar. Verilen serbest zaman sonrası Uluabat’ta bekleyen kayıkçı ile buluşan grup üyeleri Uluabat köyünde kuş fotoğrafları çektiler. Uluabat gölünü kayıkla fotoğraflayan topluluk üyeleri dönüşte de Eskikaraağaç Leylek köyünü gezdikten sonra Gölyazı’da bol bol günbatımını fotoğrafladılar.

12 Mar 2022 - 13:27 - Kültür-Sanat

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