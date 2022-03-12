12 Mar 2022 - 13:28- Ekonomi G: 12 Mar 2022 - 13:29

Dilovası ‘GİLEM’ markası ile dünyaya açılacak

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir,  "Beşiği sallayan, Dünyayı sallar" sloganı ile Dilovalı kadınların kilimcilik mesleğini öğrenmesi, geliştirmesi ve yaygınlaştırarak, Dilovası’nın dokuma kilimcilikte bir marka olması için kurduğu kilim atölyesi ilk ürünlerini vermeye başladı.  
Dilovası ‘GİLEM’ markası ile dünyaya açılacak mask

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in talimatı ile Dilovalı kadınların kilimcilik mesleğini öğrenmesi ve Dilovası’nın kilimcilikte marka olması adına İŞKUR, Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ve Halk Eğitim Merkezi’nin ortaklaşa yürüttüğü proje de ilk çalışmalar geçtiğimiz yıl başlamıştı. Kurulan tezgahların ardından çalışmaya başlayan Dilovalı kadınların emekleri yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. İlk kilimlerini tezgahtan indiren kadınların hedefi büyük.  

DÜNYAYA AÇILACAK 

Kirkit Kilim Dokumacılık kurslarıyla yüzde 100 yün ve kök boyalı kilimler üretiliyor. Bu kapsamda oluşturulan “Gilem” markasıyla birlikte kadınlar kilim dokurken, Anadolu’da yaşamış medeniyetlerin kadim kültür izlerini taşıyan ürünler de marka bünyesinde yerini alacak. Markanın hedefinde ‘Made in Türkiye’ etiketli kilimlerle dünyaya açılarak ihracat yapmak da bulunuyor. 

DİLOVASI MARKA OLACAK 

İlk kilimlerin tezgahtan inmesi ve satışa sunulmasının büyük gururunu yaşayan Başkan Şayir, “İnanarak çıktığımız yolda, Dilovalı kadınlarımızın gücünü ve Türk kadının gücünü göstermek adına başlattığımız çalışmaların ilk meyvelerini almaya başladık. 2021’de başlattığımız Kirkit Kilim Dokumacılık kurslarımıza iştirak eden hanımlarımızla yüzde 100 yün ve kök boyalı kilimlerimizi üretmeye başladık. Hareke ipek halılarının yeniden hayat bulması adına başlattığımız projede “Gilem” markası ile kilimlerimiz Dünya da ve Türkiye’de ki piyasa da yerini alacaktır. Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifimizin çalışmaları ile tarihsel yolculuğuna çıkan kilimlerimiz, Anadolu’nun kadim kültür izlerini taşıyacak. Kısa sürede hak ettiği değeri bulacak olan kilimlerimiz “Made İn Türkiye” etiketi ile dünyaya açılacaktır. Şimdilik tüm hedefimiz Dilovası’nı kilimcilikte marka yaparak, kalitemizi ispatlayıp yurt dışına açılmaktır. Dilovası’nın sanayinin yanında artık kültürel mirası ile de ön plana çıkması için çalışıyoruz.”dedi. 

12 Mar 2022 - 13:28 - Ekonomi

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