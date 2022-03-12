Yalçın, Cheri Güzellik Merkezi’nin açılışa katıldı

İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Dilek Yalçın, Şehriban Aydın’ın Ömerağa Mahallesi Sanat Sokak Sipahioğlu pasajında hizmete giren Cheri Bakım ve Güzellik Merkezi’nin açılışına katıldı. Programda Dilek Yalçın’a CHP İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya eşlik etti.

“HAYIRLI OLSUN”

Açılış programında konuşan İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Dilek Yalçın, “Öncelikle Aydın ailesini takdir ediyorum. Bu işyerinin İzmit’e sunacağı istihdam ve kentimizin ekonomisine sağlayacağı katkı anlamında hayırlı olmasını diliyorum. Allah bol bereket kazanç versin, sağlıkla mutlulukla keyifle çalışmak nasip olsun, hayırlı uğurlu olsun” dedi.