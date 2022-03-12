Yalçın, Cheri Güzellik Merkezi’nin açılışa katıldı

İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Dilek Yalçın, Şehriban Aydın’ın Ömerağa Mahallesi Sanat Sokak Sipahioğlu pasajında hizmete giren Cheri Bakım ve Güzellik Merkezi’nin açılışına katıldı. Programda Dilek Yalçın’a CHP İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya eşlik etti.
“HAYIRLI OLSUN”
Açılış programında konuşan İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Dilek Yalçın, “Öncelikle Aydın ailesini takdir ediyorum. Bu işyerinin İzmit’e sunacağı istihdam ve kentimizin ekonomisine sağlayacağı katkı anlamında hayırlı olmasını diliyorum. Allah bol bereket kazanç versin, sağlıkla mutlulukla keyifle çalışmak nasip olsun, hayırlı uğurlu olsun” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.