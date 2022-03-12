“Görevimiz, şehrimizi olası depreme karşı hazırlamak”

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli İç Mimarlar Odası Başkanı Hazel Pala Özcan ve İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Utkan Mutman ile yönetimlerini makamında konuk etti. Ortak aklın ve yeni fikirlerin her daim destekçileri olduklarını görüşmede özellikle ifade eden Başkan Büyükakın, Özcan ve Mutman’ı seçilmelerinden dolayı tebrik ederek, “Sivil çabayı ve düşünceyi çok önemsiyorum. Şehrimizin gelişimine dair her yeni fikre çok önem veriyoruz. Kocaeli’nin daha da güzelleşmesi için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

“YIKILMASI GEREKENLERİ YIKTIK”

Kocaeli’nin her bakımdan depreme hazırlanması için çalıştıklarını, ağır hasarlı binalar başta olmak üzere yıkılması gerekenleri yıktıklarını ve bu yönde atılması gereken her türlü adımı attıklarını dile getiren Büyükakın, “Hasarlı binalarımızın yıkılmasını ve kentsel dönüşüm çalışmalarının tüm süreçlerini yakından takip ediyorum. Görevimiz şehrimizi olası depremlere karşı hazırlamaktır. Bunun için ekibimizle birlikte çalışıyoruz, gayret ediyoruz” dedi. Özcan ve Mutman da konukseverliği için Başkan Büyükakın’a teşekkür etti.