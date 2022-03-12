“Görevimiz, şehrimizi olası depreme karşı hazırlamak”

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli İç Mimarlar Odası Başkanı Hazel Pala Özcan ve İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Utkan Mutman ile yönetimlerini makamında konuk etti. Ortak aklın ve yeni fikirlerin her daim destekçileri olduklarını görüşmede özellikle ifade eden Başkan Büyükakın, Özcan ve Mutman’ı seçilmelerinden dolayı tebrik ederek, “Sivil çabayı ve düşünceyi çok önemsiyorum. Şehrimizin gelişimine dair her yeni fikre çok önem veriyoruz. Kocaeli’nin daha da güzelleşmesi için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.
“YIKILMASI GEREKENLERİ YIKTIK”
Kocaeli’nin her bakımdan depreme hazırlanması için çalıştıklarını, ağır hasarlı binalar başta olmak üzere yıkılması gerekenleri yıktıklarını ve bu yönde atılması gereken her türlü adımı attıklarını dile getiren Büyükakın, “Hasarlı binalarımızın yıkılmasını ve kentsel dönüşüm çalışmalarının tüm süreçlerini yakından takip ediyorum. Görevimiz şehrimizi olası depremlere karşı hazırlamaktır. Bunun için ekibimizle birlikte çalışıyoruz, gayret ediyoruz” dedi. Özcan ve Mutman da konukseverliği için Başkan Büyükakın’a teşekkür etti.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.