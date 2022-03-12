12 Mar 2022 - 13:30- Eğitim G: 12 Mar 2022 - 13:31

Özlü, MY Okulları ve Doğa Koleji öğrencileriyle buluştu

“Gençlerle Baş Başa” programları kapsamında ilçedeki okulları tek tek gezen Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, bu kez MY Okulları ve Doğa Koleji öğrencileriyle buluştu
Özlü, MY Okulları ve Doğa Koleji öğrencileriyle buluştu mask
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“Gençlerle Baş Başa” programları kapsamında ilçedeki okulları ziyaret eden Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, MY Okulları Başiskele Kampüsü ve Doğa Koleji öğrencileriyle buluştu. Sohbet havasında geçen programda Başkan Özlü bilgi ve deneyimlerini genç kardeşlerine aktarırken gençlerin sorularını içtenlikle cevaplandırdı.

“EMEĞİNİZİ HİÇBİR PLAN BOZAMAZ”

Başkan Özlü, “Sadece yapmamız gereken, kendimizi istediğimiz şeyle ilgili hazır tutmak ve ona göre hazırlanmak. Sizin emeğinizi hiçbir plan bozamaz. Ben üniversite yıllarımda belediye başkanı olacağım demiştim ve aday olduğumda 38 yaşındaydım. Bana büyüklerim bu dönem aday olma daha gençsin, bir dönem daha bekle dediler. Ben de teraziye çıkayım da eksiğimi, fazlamı göreyim istedim” dedi. Özlü, program sonunda öğrencilere Ord. Prof. Dr. Ali Fuat Başgil’in “Gençlerle Baş Başa” kitabını hediye etti.

12 Mar 2022 - 13:30 - Eğitim

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