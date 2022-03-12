12 Mar 2022 - 13:30- Gündem G: 12 Mar 2022 - 13:31

Marmara Kadın Birliği’nin balı, Migros’un online pazarında
Marmara Kadın Birliği’nin balı, Migros’un online pazarında mask

Migros A.Ş. ile geçtiğimiz günlerde tedarikçi anlaşması imzalayan Marmara Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifleri Birliği, şimdi de ilimizde ürettikleri bal ile Migros’un doğal ürünler pazarı olan online satış mağazası www.tazedirekt.com’da tek Birlik olarak yerini aldı

180 BİN TAKİPÇİSİ VAR

Nuket Özcan başkanlığında kurulan ve iki yıl içinde sadece bölgede değil, yurt içi ve dışından birçok kadın girişimcinin ortak çatısı haline gelen Marmara Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifleri Birliği üretmeye ve büyümeye devam ediyor. Aynı zamanda hem ilimizden, hem de Türkiye’nin birçok noktasından coğrafi keşiflere imza atarak bu ürünlerin tüketiciyle buluşmasını sağlayan, aynı zamanda markalaşmasına destek veren Birlik, Karamürsel’in Fulacık Köyü'nde ürettiği özel balıyla Migros’un sadece doğal ürünleri seçtiği, 180 bin takipçili e-ticaret mağazası olan www.tazedirekt.com’da yerini aldı. Birlik kadınları, 650 rakımlı ve 3 km çapında yaşam alanı bulunmayan bölgelerde GDO'suz, ham çiçek balı üretiyor.
# Kadın

12 Mar 2022 - 13:30 - Gündem

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