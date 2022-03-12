Marmara Kadın Birliği’nin balı, Migros’un online pazarında

Migros A.Ş. ile geçtiğimiz günlerde tedarikçi anlaşması imzalayan Marmara Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifleri Birliği, şimdi de ilimizde ürettikleri bal ile Migros’un doğal ürünler pazarı olan online satış mağazası www.tazedirekt.com’da tek Birlik olarak yerini aldı
180 BİN TAKİPÇİSİ VAR
Nuket Özcan başkanlığında kurulan ve iki yıl içinde sadece bölgede değil, yurt içi ve dışından birçok kadın girişimcinin ortak çatısı haline gelen Marmara Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifleri Birliği üretmeye ve büyümeye devam ediyor. Aynı zamanda hem ilimizden, hem de Türkiye’nin birçok noktasından coğrafi keşiflere imza atarak bu ürünlerin tüketiciyle buluşmasını sağlayan, aynı zamanda markalaşmasına destek veren Birlik, Karamürsel’in Fulacık Köyü'nde ürettiği özel balıyla Migros’un sadece doğal ürünleri seçtiği, 180 bin takipçili e-ticaret mağazası olan www.tazedirekt.com’da yerini aldı. Birlik kadınları, 650 rakımlı ve 3 km çapında yaşam alanı bulunmayan bölgelerde GDO'suz, ham çiçek balı üretiyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.