12 Mar 2022 - 13:31- Siyaset G: 12 Mar 2022 - 13:32

YRP Derince sanayi esnafını dinledi
YRP Derince sanayi esnafını dinledi mask

Yeniden Refah Partisi Derince İlçe Başkanı Yakup Güzeltepe ve ilçe yönetimi, Derince Sanayi esnafını ziyaret etti. Ziyaretle ilgili bilgi veren Güzeltepe, “Geçim zamanı siyasi ziyaretlere alışık olmayan esnafın büyük teveccühü ile karşılaştık. Bugünün ekonomi koşulları nedeniyle yaşadıkları zorlukları, sıkıntıları ve dertlerini dinledik. Her geçen gün artan maliyetler ve ekonomik düzendeki istikrarsızlık ve belirsizlik esnafın belini bükmüş durumda. Esnaf vatandaşlarımıza liyakat sahibi kadrolarla ancak bu ekonomiye Yeniden Refah Partisi’nin çözüm önerileriyle kurtulacağı konusunda fikirdaş olduk” dedi.

12 Mar 2022 - 13:31 - Siyaset

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