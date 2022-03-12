3 bin 586 hekimin yüzde 95’i 3 gün iş bırakıyor

Taleplerinin kabul edilmesi için eylemlerini sıklaştıran hekimler, 14 Mart Tıp Bayramı ve sonrasındaki 2 gün boyunca iş bırakacak. 14 Mart Pazartesi günü saat 09.30'da Atatürk Anıtı’na çelenk bırakılacak. 20 Mart Pazar günü de İstanbul’da miting düzenlenecek. 14-15-16 Mart tarihlerinde pek çok sağlık kuruluşunda hekim bulunmayacak. İş bırakma eylemine ilimizde 586 aile hekimi, 3000 ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarında çalışan hekimlerin yüzde 95’inin katılması bekleniyor. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Kocaeli Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Funda Atmaca, hekimlere yöneltilen “Paragözlülük Suçlamasına” tepki göstererek taleplerinin karşılanmaması halinde iş bırakma eylemlerinin artarak devam edeceğini söyledi.

“CUMHURBAŞKANI İÇİMİZİ ACITTI”

Dr. Funda Atmaca yaptığı açıklamada, “17-18 Şubat‘ta yaptığımız iş bırakma eylemleri ile sorunlarımızı yaşadığımız sıkıntıları yetkililere ve vatandaşlara anlatmaya çalıştık bakanlığımızdan çözüme yönelik bir yaklaşım göremedik çözüm beklerken itibarsızlaştırıldık paragözlülük suçlamaları ile karşılaştık. Son olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın hekimler ilgili yaptığı açıklamalar bizleri daha da üzmüş, incitmiş, canımızı acıtmıştır” dedi.

“NE ÜLKEMİZDEN NE MESLEĞİMİZDEN VAZGEÇERİZ”

Dr. Atmaca, “Ancak çoğunluğumuzun ne ülkesinden ne de mesleğinden vazgeçeceği gibi, özlük haklarından, yaşam şartlarında iyileştirme ve hakkı olanı isteme talebinden de geri adım atmayacağı bilinmelidir. Bu bağlamda tüm hekimler ve sağlık çalışanları olarak 14-15 -16 Mart‘ta tekrar iş bırakma eylemi yapacağız” ifadelerini kullandı.

“KATILIM YÜKSEK OLACAK”

Kocaeli’de bu oranın %90’nın üzerinde olduğunu ifade eden Dr. Atmaca, “Haklı mücadelemizi engellemek için bakanlığımızın illere gönderdiği 25 Şubat 2022 tarihli yazısıyla göreve gelmeme, iş bırakma eylemi konulu yazısı ile aba altından sopa göstererek, sendikal haklarımızı hiçe sayarak, ‘disiplin soruşturması açacağım’ dediği yazı hakkında da yargı yoluna gidilmiştir” diye konuştu ve taleplerini sıraladı.

TALEPLERİNİ SIRALADI

Derhal etkin bir sağlıkta şiddet yasası hazırlanması

30 Haziran 2021 tarihli ödeme sözleşme yönetmeliğinin geri çekilmesi veya revize edilmesi

Tüm hekimler ve sağlık çalışanlarının emekli ücretlerinin iyileştirilmesi

Tüm hekim ve sağlık çalışanlarının ücretlerinin iyileştirilmesi

Aile sağlığı merkezlerinin gider ücretlerinin artırılması.

“TALEPLER KABUL EDİLMEZSE EYLEMLER ARTACAK”

Son olarak Dernek Başkanı Atmaca, “Tüm bunlarla birlikte iç hukuk ve uluslararası hukukta tanınan haklara dayanarak vatandaşlarımızın daha kaliteli hizmet alabilmesi hastalarımızla daha çok ilgilenebilmek adına yaptığımız taleplerin karşılanmaması nedeniyle demokratik tepkimizi göstermek adına üç günlük iş bırakma faaliyetine katılacağımızı, haklarımızın talebi hususunda ilerleme olmadığı takdirde bu eylemlerimizin artarak devam edeceğini belirtmek isteriz. Nitekim bu biz kamu görevlilerinin toplu eylem hakkı, insan hakları sözleşmeleri ve mahkeme kararları ile kesin biçimde tanınmıştır. Biz bu hakkımızı kullanarak daha iyi şartlarda hizmet verebilmek adına iş bırakıyoruz” açıklamalarında bulundu.

DESTEK VEREN SENDİKALAR

Türk Tabipler Birliği

Aile Hekimleri Konfederasyonu

Birlik Dayanışma Sendikası

Aile Hekim Sen

Hekimler Birliği

Hekim Sen

Tabip Sen

Genel Sağlık İş

SES.