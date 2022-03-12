SAĞLIKÇA sosyal tesisine kavuşuyor

İzmit Belediyesi'nin Alikahya Demokrasi Parkı içerisindeki 320 M2 kapalı alanın ihalesine katılan Dernek yönetimi ihaleyi alan Reşat Akın ile görüşmeleri sonunda ortak işbirliği kararı aldı ve bu işletmenin Sağlık Çalışanları Sosyal Tesisi olarak da kullanılması yönünde fikir birliğine vardı. Dernek Başkanı Adem Yaman protokol İmza töreninde; çok uzun zamandır yapmak istediğimiz bu imkanı, dernek çatısı altında başarmış olmaktan çok onurluyuz. Sosyal tesisimiz 2 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm irtibat, toplantı ve eğitim salonu olarak kullanılacak. Derneğimizin ve meslektaşlarımızın bütün eğitim ve toplantılarını burada gerçekleştirilebilecek.

İkinci bölüm Kafe & Restorant şeklinde hizmet verecek ve işletmecisi Reşat Akın tarafından sağlık çalışanlarının kullanımına sunulacak” dedi. Derneğimiz her türlü özel günlerini, tıp bayramı, hemşireler günü, ebeler günü gibi günlerde burada faaliyetlerini yürütebileceği gibi meslektaşlarımıza çok uygun bir ücretle kına, nişan, doğum günü, özel günlerde de hizmet verecek. Canlı müzik, sabah kahvaltı organizasyonları ve yemek organizasyonları burada yapılabilecek. Açık alanın sosyal imkanlarına değinen Başkan Yaman, açık alanda anfi tiyatroda konserler çocuk oyun alanı, basketbol ve voleybol sahası ve meslektaşlarımız çay ve kahvelerini içerken çocuklarda oyun alanında özgürce eğlenebilecek” dedi.